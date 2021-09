Hemmingen

Der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss hat den Bau eines Wohnhauses an der alten B3 in Arnum mehrheitlich abgelehnt. Das teilt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff auf Anfrage mit. Für den Bereich der Göttinger Straße 36/38 etwa in Höhe des Edeka-Markts liegt ein Bauantrag für ein dreistöckiges Gebäude mit 21 Wohnungen vor. Mehrere Ratsmitglieder hatten bereits zuvor geäußert, dass das Gebäude an der Stelle möglicherweise zu wuchtig ist und nicht in das Ortsbild passt. Im Rat wird das Thema nicht mehr besprochen. Die letzte Entscheidung liegt jetzt in der Hand der Region Hannover.

Verwaltungsausschuss empfiehlt Bau einer Entlastungsstraße

Mehrheitliche Zustimmung gab es für die Planung einer Entlastungsstraße in Hemmingen-Westerfeld. Hierzu soll die Alfred-Bentz-Straße rund 250 Meter bis zur Göttinger Straße verlängert werden. Die Straße soll die viel befahrene Weetzener Landstraße durch eine direkte Verbindung nach Arnum entlasten. Inklusive der Planung schätzt die Stadt die Kosten auf rund 800.000 Euro. Allerdings ist eine Förderung bis zu 75 Prozent möglich. Das letzte Wort hat der Rat der Stadt in der Sitzung am Donnerstag, 30. September, um 19 Uhr im Rathaus.

Stelle für Klimaschutz soll im Rat diskutiert werden

Keine Empfehlung gab der Ausschuss für den Antrag der Bündnisgrünen ab, noch in diesem Jahr eine Stelle für Klimaschutzmanagement zu schaffen. Um die aktuellen Förderungen zu bekommen, müsse die Stadt noch in diesem Jahr die erforderlichen Anträge stellen, heißt es vonseiten der Bündnisgrünen. Das Thema soll jetzt im Rat noch einmal diskutiert werden.

Weiterhin soll dort auch der Beschluss über den neuen Mietspiegel für die Stadt gefällt werden. Der Verwaltungsausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Zudem werden in der Ratssitzung noch der Gleichstellungsbericht der Stadt für den Zeitraum von 2018 bis 2020 sowie der aktuelle Stand zur Anlage eines Schulwalds vorgestellt.

Von Tobias Lehmann