Hemmingen/Hamburg

Die aus Arnum stammende Sängerin Anika Bollmann musste wegen Corona umsatteln. Vor der Pandemie stand die 32-Jährige regelmäßig mit Bands bei verschiedenen Veranstaltungen und mit diversen Shows auf der Bühne. Nun hält sie sich in Hamburg als Synchronsprecherin über Wasser. Im Interview mit dieser Zeitung spricht sie über die Folgen der Pandemie für ihre Arbeit als Künstlerin und das Sterben des Kulturbetriebs.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit?

Im März wurden mir alle Auftritte abgesagt. Die Termine, die ich jetzt noch im Kalender habe, sind nur unter Vorbehalt und können jeden Tag abgesagt werden. Für nächstes Jahr ist mein Kalender gut gefüllt mit Auftritten, nur weiß niemand mehr, ob es den Veranstalter, Produzenten, die Veranstaltungsstätte oder das Theater dann noch geben wird und ob die Menschen überhaupt Karten kaufen werden. Man kann also überhaupt nicht planen.

Rocktheater Faust’n’Roll verschoben

Womit waren Sie zu Beginn der Corona-Pandemie beschäftigt und konnten Sie dies fortsetzen?

Ich hatte mich unter anderem auf die Welturaufführung des Rocktheaters „FAUST'n'Roll“ in Berlin vorbereitet, in dem ich das Gretchen singe. Doch diese wurde auf August verschoben und dann nach zwei erfolgreichen Vorstellungen bis Mitte nächsten Jahres abgesagt.

Wie halten Sie sich jetzt über Wasser?

Momentan ist es das Synchronsprechen, das mich über Wasser hält. Ich leihe gerade Candela Marquez meine Stimme, die in der Serie „Betty in New York“ die Jenny spielt. Die Serie läuft derzeit auf Sixx. Außerdem bin ich unter anderem im Computer-Rollenspiel „ Final Fantasy Remake“ und dem Kinofilm „Yakari“ zu hören, der ab 29. Oktober in den deutschen Kinos anläuft.

Wie kommen ihre Kollegen klar?

Es ist eine existenzielle Katastrophe und unendlich traurig, was uns da passiert. Unsere Branche steht am Abgrund und es ist unverständlich, dass dies seitens der Politik komplett ignoriert wird. Die Veranstaltungsbranche steht an fünfter Stelle, was die Bruttoinlandsbeträge betrifft. Nur wir haben keine Lobby. Wir sind Hunderttausende von Einzelkünstlern mit Einzelschicksalen, die, wie so viele andere, nun verzweifelt versuchen, in diesem Alptraum irgendwie klarzukommen.

Corona: Probleme mit staatlichen Hilfen für Künstler

Sind die staatlichen Hilfen für Künstler aus Ihrer Sicht ausreichend?

Was da seitens des Staates für uns getan wird, grenzt teilweise schon an Schikane. Man bekommt Hilfen, die man nicht benutzen kann, da sie an absurde Bedingungen geknüpft sind. Unsere Gagen, mit denen wir das Dach über unseren Köpfen, unsere Nahrung, Medikamente und anderes bezahlen, fallen weg und das Geld, das wir bekommen, was uns angeblich helfen soll, dürfen wir dafür nicht nutzen. Das Raster, durch das so viele von uns fallen, ist riesengroß. Daran wird offensichtlich überhaupt nicht gedacht.

Was für Folgen hat dies aus Ihrer Sicht für den Kulturbetrieb?

Die Kunstschaffenden werden im Stich gelassen. Flieger gehen hoch, in denen Hunderte von Menschen dicht an dicht stundenlang nebeneinander sitzen. Aber Theater müssen schließen und Musiker ihre Instrumente verkaufen. Wenn Fliegen sowie stundenlanges Reisen in vollen Zügen und Bussen offenbar ungefährlich sind, dann ist es doch ein Theaterbesuch auch, oder nicht? Alles läuft darauf hinaus, dass Kultur, wie wir sie bisher kannten, bald nicht mehr existieren wird. Weil die Künstler, die manche von uns bisher als Musiker, Sänger, Schauspieler gefeiert haben, nächstes Jahr nicht mehr ihre Berufung ausleben werden, sondern Hilfsarbeiten machen, um überleben zu können. Und der Staat guckt zu.

Von Stephanie Zerm