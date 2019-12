Arnum

Besinnliche und fröhliche Stunden haben viele hundert Besucher am Wochenende beim Weihnachtsmarkt am Arnumer See verbracht. Unter dem Titel Weihnachtszauber luden die Organisatoren der Budenstadt am Sonnabend und Sonntag jeweils nachmittags ab 15 Uhr ans Seeufer des Naherholungsparks zum Bummeln und Verweilen ein.

An den zahlreichen Ständen gab es stilvollen Adventsschmuck, Kleinkunst und Kunstgewerbe für die Dekoration daheim. So konnten die Besucher unter anderem duftende und reizvoll gestaltete Seifen ausprobieren. Zum Heißgetränkeangebot zählte nicht nur der obligatorische Glühwein, sondern es gab auch Eier- und Marillenpunsch. Wer sich noch für keinen Weihnachtsbaum entschieden hatte, fand hier außerdem eine große Auswahl an Nordmanntannen. Das Speisenangebot reichte von frischen und süßen Waffeln über würzig zubereitete Flammkuchen und Bratwürste bis hin zu leckeren Matjesbrötchen, die Jürgen Stelling vom Harkenblecker Fischzuchtbetrieb Möller an seinem Stand verkaufte.

Bastelzelt für die jungen Gäste

Die kleinen Festgäste hatten derweil ihren Spaß bei Susanne Petersen und Rita Schneidereit, die ins große Bastelzelt einluden. Außer einer weihnachtlichen Lesung zur Einstimmung auf die Festtage gab es für sie auch den Besuch des Weihnachtsmannes, der mit kleinen Gaben vorbeikam.

Für stimmungsvolle Klänge zwischen den Weihnachtshütten sorgte am Sonnabend das fast einstündige Adventskonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Arnum. Am Sonntag war für 16 Uhr der Orchesterauftritt der KGS Hemmingen mit weihnachtlichen Liedern vorgesehen. Ein echter Hingucker war die gekonnt-farbige Ausleuchtung des Festgeländes, die bei Einbruch der Dämmerung ihre Wirkung entfachte.

Organisatoren sind mit Resonanz zufrieden

„Da wir dieses Jahr nicht zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz feiern, erwarten wir sogar noch mehr Besucher als die fast 1000 bei unserer Premiere im letzten Jahr“, zeigte sich die Festorganisatorin Anja Abrams bereits am Sonnabend zufrieden mit dem diesjährigen Zuspruch.

Von Torsten Lippelt