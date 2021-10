Arnum

Einsatzkräfte mehrerer Ortsfeuerwehren sind am Sonntag gegen 15.50 Uhr wegen eines Küchenbrands in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Windthorst-Straße in Arnum ausgerückt. In einem Kochtopf hatte sich ein Fettbrand entzündet und das umliegende Mobiliar in Brand gesetzt. Die Bewohnerin zog sich dabei Verletzungen zweiten Grades zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Als die Feuerwehrmitglieder eintrafen, hatte ihr Freund das Feuer bereits mit einer Decke weitgehend erstickt, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

Feuerwehr kontrolliert Bereich mit der Wärmebildkamera

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera und löschten die restlichen Glutnester in der Küche. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Druckbelüfter über die Drehleiter belüftet. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden. Die ebenfalls alarmierten Ortsfeuerwehren Harkenbleck und Hiddestorf/Ohlendorf sowie der Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld konnten die Anfahrt abbrechen und zu ihrem Gerätehaus zurückkehren. Ein Sprecher des auch für Hemmingen zuständigen Kommissariats Ronnenberg teilt mit, dass keine Schätzung über die Höhe des Schadens vorliege.

Von Tobias Lehmann