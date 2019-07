Wilkenburg

Ein Ast drohte aus großer Höhe auf den Dörrieweg in Wilkenburg zu fallen. Das meldete die Polizei am Dienstagabend gegen 21.26 Uhr. Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg rückten daraufhin aus. Da sich die Bruchstelle des Astes jedoch in rund 20 Meter Höhe befand, musste zusätzlich die Drehleiterkomponente der Feuerwehr Arnum alarmiert werden. Das teilt der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Mit einer Kettensäge wurden dann gleich drei Äste mit einer Länge von jeweils fünf Metern von der Pappel abgesägt. Die 25 Einsatzkräfte in acht Fahrzeugen konnten den Einsatz nach knapp einer Stunde beenden.

Von Tobias Lehmann