Hemmingen/Hannover

Nachdem eine Böe die Verhüllung der Tempo-100-Beschilderung an der B-3-neu zwischen Hannover und Devese abgedeckt hatte, gab es in den vergangenen Wochen Verwirrung bei Autofahrern: Gilt dort nicht mehr wie bisher Tempo 70 wie auf der restlichen Ortsumgehung? Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erklärte am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung: In dem Abschnitt darf schon Tempo 100 gefahren werden.

Hintergrund ist, dass die Behörde, als die neue Fahrbahndecke fertiggestellt war, die Strecke aus Sicherheitsgründen nur für eine Maximalgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde freigegeben hatte. Vereinfacht gesagt: Ein neuer Belag muss erst eingefahren und entsprechend griffig sein, damit schnellere Geschwindigkeiten erlaubt werden können. Seit November 2020 galt also Tempo 70 zwischen Hannover und Arnum. Einige der neuen Tempo 100-Schilder wurden schon unter den Tempo 70-Schildern angebracht, aber abgedeckt.

Bald Tempo 100 auf der ganzen B-3-Ortsumgehung

Der Test hatte vor eineinhalb Wochen stattgefunden, eine Vertragsfirma hat die Strecke befahren und Messungen angestellt. Bisher liege der Landesbehörde aber nur ein mündliches Ergebnis vor, und zwar, dass alles in Ordnung sei, sagte Ulrich Schmidt-Kania, Mitarbeiter in der Behörde. Daher habe die Straßenmeisterei in Garbsen-Berenbostel, die für den Abschnitt zuständig ist, die Tempo 100-Schilder nicht erneut abgedeckt.

Ein Sicherheitsrisiko habe daher nie bestanden. Es sei lediglich eine Frage der vertraglichen Abwicklung, bis nun auch die restlichen Tempo-70-Schilder abgebaut werden. Das werde in der nächsten Zeit geschehen.

Von Katharina Kutsche