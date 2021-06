Hemmingen

Zum 1. August beginnt für viele Auszubildende traditionell das erste Lehrjahr. Doch auch hier hat die Corona-Pandemie für die Betriebe und die Schülerschaft die eine oder andere Herausforderung in petto gehabt. Aus Hemmingen berichten ein größerer Betrieb sowie die Stadtverwaltung, wie sie bisher trotzdem zurechtkamen. Auch die KGS Hemmingen ist vorbereitet.

Der Papiergroßhändler vph etwa hat 2020 acht Azubis am Sitz an der Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld eingestellt, dazu zwei Lehrlinge am Standort in Bielefeld. Das entspricht dem üblichen Schnitt. „Trotz Corona war und ist es uns sehr wichtig, qualifizierte Nachwuchskräfte auszubilden“, sagt ein Unternehmenssprecher.

Die Hindernisse für Azubis und Anleiter: Distanzlernen, der teils neue Umgang mit einer überwiegend digitalen Kommunikation, aber auch das teilweise Arbeiten aus dem Homeoffice. Zu Beginn sei die Distanz zwischen den einzelnen Beteiligten erheblich gewesen, weil der unmittelbare persönliche Kontakt fehlte. „Wir haben aber auch hier Mittel und Wege gefunden, um gut miteinander im Austausch zu bleiben“, sagt der vph-Sprecher.

Lob für die vph-Azubis

Er lobte die jungen Menschen, die sich der Situation angenommen und hohes Verständnis gezeigt hätten. „Auch sind sie noch selbstständiger und flexibler geworden und haben sich selbst, oft sehr kreativ, in Projekte und Prozesse mit eingebracht.“ Der veränderte Unterricht an der Berufsschule sei eine Herausforderung, die Azubis freuten sich daher wie noch nie zuvor auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Bei vph wolle man daher auch ab August dieses Jahres wieder sechs Nachwuchskräfte in Hemmingen ausbilden, künftig auch in den Berufen Kaufmann und -frau für Groß- und Außenhandelsmanagement und Fachkraft für Lagerlogistik.

Lehrstellen zu schaffen und junge Menschen zu finden, die sie antreten, ist in der aktuellen Lage nicht selbstverständlich. Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen, die als KGS je einen Haupt-, Realschul- und Gymnasialzweig hat, setzt seit Jahren auf ein umfangreiches Konzept für die Berufsorientierung, erklärt Schulleiter Gregor Ceylan.

Normalerweise machen die Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse regelmäßig Berufspraktika. Das sei aber nur zu Beginn des Schuljahres möglich gewesen, sagt Ceylan, danach nicht mehr. Um die Lücke zu füllen, seien für Mitte Juli zwei Wochen für die Berufsorientierung eingeplant. Dazu seien unter anderem ehemalige Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte eingeladen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen, und auch Projekte mit der Handwerkskammer seien geplant.

Schulleiter: „Das Praktikum ist nicht zu ersetzen“

Das alles setzt aber voraus, dass Präsenzveranstaltungen möglich sind. Die Berufsberater der Arbeitsagentur bieten zwar Onlinesprechstunden an, dazu gebe es vielfältige Angebote der Universitäten. Aber: „Das Praktikum ist nicht zu ersetzen“, sagt Ceylan. „Dort lernen die Schüler ja auch, was es heißt, einen Arbeitstag zu haben, mit Pausenregelung und unterschiedlichen Aufgaben.“

Insofern müssten die Schüler zurzeit mehr selbst leisten, um sich zu informieren. Wirkliche Corona-Ängste in Bezug auf die eigene Zukunft nimmt Ceylan bei den Jugendlichen aber kaum wahr. „Es sind eher generell Ängste vor dem Unbekannten, wenn sie den gewohnten Rahmen der Schule verlassen.“ Zumal die Berufsorientierung auch ohne Pandemie ein grundsätzliches Problem habe, nämlich dann, wenn sie zu typische Empfehlungen gebe. Nicht für jeden, der Abitur macht, sei ein Studium der logische und gute Schritt. Und auch Haupt- und Realschüler bereite die KGS darauf vor, dass sie nach dem Abschluss noch bis zur Fachhochschulreife weiterlernen könnten.

Auch Stadt stellt weiterhin Auszubildende ein

Eine Anlaufstelle für Schulabsolventen ist auch die Stadt Hemmingen. Die Kommune betreut zurzeit sieben Auszubildende, vier davon seien 2020 eingestellt worden, teilt die Verwaltung mit. Die Nachwuchskräfte mussten, wie bei vph auch, teilweise im Selbststudium lernen und ansonsten zwischen Präsenzunterricht mit geteilter Kursstärke und Onlineunterricht wechseln.

Besonders ungünstig lief es für den Azubi, der den Beruf Fachangestellter für Bäderbetriebe erlernt: Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Hallenbad schließen; somit habe man praktische Ausbildungsinhalte nicht im vollen Umfang vermitteln können. Aber auch in diesem Jahr werde die Stadt drei neue Stellen besetzen, zwei davon im gehobenen Dienst der Allgemeinen Verwaltung, also als Stadtinspektoranwärter oder -anwärterin, und eine Stelle im Bereich Garten und Landschaftsbau.

