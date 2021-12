Hemmingen

Der Ausfall von Fahrten bei der Regiobus trifft offenbar auch viele Schüler, vor allem von der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Deshalb will der Schulelternrat im neuen Jahr eine Elternumfrage starten, um ein Meinungsbild zu erhalten.

Mitte Dezember hatte Regiobus eingeräumt, dass das Unternehmen wegen des hohen Krankenstandes, unter anderem wegen Corona, nicht alle Fahrten bedienen kann. Das Problem vor allem auf der Linie 366 schwelt aber offenbar schon länger, denn eine Mutter hat sich in der Redaktion gemeldet und darauf verwiesen, dass zum Beispiel am Donnerstag, 4. November, gegen 9.30 Uhr drei Kinder, die an der Haltestelle Devese/Stadtweg standen, nicht mitgenommen worden seien. Der Gelenkbus sei weitergefahren. Ihr Sohn sei dann im Regen mit dem Rad zur Schule gefahren. Diese Notlösung könne mal vorkommen, doch volle Busse seien mittlerweile die Regel.

Ausfälle bei Regiobus: „Wir fahren am Limit“

Die Regiobus teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, der Vorfall lasse sich nicht ganz klären, dafür sei er schon zu lange her. Die Mutter erläuterte gegenüber dieser Zeitung, sie habe vor ihrem Schreiben an die Regiobus erst mit der Schulleitung gesprochen und wollte eine Schulelternratssitzung abwarten. Sprecherin Isabel Jäger erläuterte gegenüber dieser Zeitung: „Es soll aber nicht vorkommen, dass Kinder stehen gelassen werden.“ Sie gibt aber zu bedenken: „Wir fahren am Limit.“ Alle Busse seien ausgelastet und es gebe schon zusätzliche Fahrten im Schülerverkehr.

An der KGS gebe es dienstags und donnerstags viele Schüler, die erst zur dritten Stunde mit dem Unterricht beginnen. Diese „Nachjustierung der Linie“ sei mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember erfolgt. Der Bus verstärke seitdem die Fahrt der Linie 366 zwischen Arnum/Lerchenweg und der KGS und bediene auch die Haltestelle Devese/Stadtweg.

Von Andreas Zimmer