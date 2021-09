Hemmingen

Lust auf Konzerte? Oder Kapellen und Kirchen besichtigen? Wie wäre es mit einer Oldtimerschau? Alles dies lässt sich am kommenden Wochenende, 11. und 12. September, in Hemmingen unternehmen. Ein Überblick:

Die Reihe „Klang des Sommers“ klingt nach. Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende Schluss sein. Doch einige Veranstaltungen in der Reihe mussten wegen des Regens ausfallen. Da das Wetter jetzt sommerlicher ist als vorher, werde es noch ein Freiluftkonzert geben, kündigen die Organisatoren an.

Der Gitarrist Hanz Marathon aus Hannover spielt am Sonnabend, 11. September, um 18 Uhr im Garten des Ehepaars Britta und Manuel Hoge am Weidenkamp 5 in Hemmingen-Westerfeld. „Livelooping“ nennt er seine Performance. Für sein Programm aus eigenen Liedern, Instrumentalstücken und Coverversionen bekannter Pop- und Jazztitel arbeitet er mit sogenannten Loopern. Diese nehmen einzelne Elemente auf und geben sie dann in Endlosschleifen wieder. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 7608313 sowie per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com möglich. Der Eintritt ist frei.

Die Hemminger Kulturroute an zwei Sonntagen – das hat es noch nie gegeben. Nach dem ersten Teil am 5. September wird das Programm am Sonntag, 12. September, weitgehend wiederholt. Dann ist der deutschlandweite Tag des offenen Denkmals. Initiiert und koordiniert wird die Route vom Mausoleumsverein, dieses Jahr zum siebten Mal. Der Verein erhält Unterstützung durch die Stadt und die Kirchenregion Hemmingen.

Dass es zwei Teile gibt, hängt unter anderem mit der Kommunalwahl und dem vorgezogen Regionsentdeckertag zusammen. In jedem der sieben Hemminger Stadtteile ist am 12. September Programm. Geöffnet sind die Kapellen in Arnum (10 bis 18 Uhr), Devese (11 bis 15 Uhr), Harkenbleck (11.30 bis 17 Uhr) und im alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld (11 bis 15 Uhr) sowie die Arnumer Friedenskirche (11 bis 17 Uhr), die Hiddestorfer Nikolaikirche (11 bis 16 Uhr) und die Wilkenburger St.-Vitus-Kirche (12.30 bis 17 Uhr).

Die Nikolaikirche in Hiddestorf ist am Tag der Kulturroute geöffnet. Quelle: Andreas Zimmer

Interessierte können aber auch die Oldtimersammlung von Bernd Filax in Ohlendorf (11 bis 17 Uhr) und das Mausoleum im Sundern (11 bis 17 Uhr) sowie die ausgelagerte Mausoleumstür in der Friedhofskapelle in Hemmingen-Westerfeld (11 bis 16 Uhr) besuchen. Überall ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind nicht notwendig. Die aktuellen Corona-Hygieneregeln sind zu beachten. Das gesamte Programm gibt es auf online auf www.mausoleumsverein.de.

Es swingt im Biergarten des Lokals Paradies-Provence am Kneippweg 21 in Ricklingen nahe der Hemminger Stadtgrenze. Am Sonntag, 12. September, 14 Uhr, spielt die Big Band Unlimited unter anderem Motown, Funk, Soul und Pop. Der Eintritt ist frei.

Von Andreas Zimmer