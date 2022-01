Hemmingen

Anderswo läuft es, in Hemmingen zurzeit nicht: Es gibt kein Jugendparlament. Die SPD-Ratsfraktion schlägt nun vor, eine noch nicht bestimmte Summe dafür im städtischen Haushalt 2022 einzuplanen. „In Hemmingen ist es eingeschlafen, in Wennigsen zum Beispiel gibt es seit 20 Jahren ein Jugendparlament“, sagte die Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt.

„Wir könnten bei der Jugendbeteiligung in Hemmingen noch einen Schritt nach vorn machen“, sagte sie im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration. Die Stadtverwaltung bremste aber etwas: „Jugendbeteiligung ist heutzutage für bestimmte Projekte erwünscht, aber nicht in einem Parlament für mehrere Jahre“, erläuterte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Schülervertreter Rico Claußing gab mit Blick aufs Schülerdasein zu bedenken: „Die Zeit ist knapp. Irgendwann wird es zu viel.“

Früher gab es schon mal ein Jugendparlament

Gerwing sagte, ein Jugendparlament würde ähnlich wie ein Ratsausschuss über Anträge entscheiden. „Wir sollten aber eine Form der Beteiligung in Projekten finden.“ Liebelt räumte ein, es müsse nicht unbedingt ein Jugendparlament sein. „Wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden.“

Geld ist übrigens längst im Haushaltsentwurf: 1500 Euro allgemein für Gremien, wie die Erste Stadträtin Regina Steinhoff anmerkte. In der konstituierenden Ratssitzung im November 2021 stand unter den zu wählenden Gremien auch bereits ein Jugendbeirat, aber es gab keine Bewerberinnen und Bewerber.

Im Jahr 2000 gab es schon einmal ein Jugendparlament in Hemmingen. Doch bereits in der zweiten Amtszeit ließ das jugendliche Engagement nach, sodass das Gremium eingestellt wurde. Dass Hemminger Jugendliche dennoch großes Interesse an politischer Gestaltung haben, zeigt sich zum Beispiel an der Fridays-for-Future-Gruppe, aber auch an der engagierten Beteiligung an dem Klimaschutzprojekt Plenergy im Dezember 2019 im Rathaus. Dort hatten einige Jugendliche auch den damaligen Bürgermeister Claus Schacht auf die Bildung einer politischen Jugendvertretung in Hemmingen angesprochen. In späteren Gesprächen aber zeichneten sich aber eher Projekte als eine Beiratsarbeit ab.

Von Andreas Zimmer