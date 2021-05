Hemmingen-Westerfeld

Im Laufe der Sommerferien, also frühestens ab 22. Juli, soll die Außenanlage der Grundschule Hemmingen-Westerfeld umgestaltet werden. Der Verwaltungsausschuss hat jetzt den Auftrag in Höhe von 200.000 Euro an eine Firma erteilt. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Das vorhandene Klettergerüst bekommt einen neuen Platz auf dem Schulhof. Geplant sind laut Verwaltung außerdem Podeste mit Rutsche, ein dreiteiliges Reck und ein Karussell. Das Gelände unter den Kirschbäumen ist zeitweise matschig und soll deshalb mit Sand verfüllt werden. Dann werden dort Sitzgelegenheiten und ein Gerät zum Balancieren aufgestellt.

Die Umgestaltung der Außenanlagen gehört zur Erweiterung der Einrichtung als Ganztagsgrundschule. Später folgt dann der Bau einer Mensa auf dem Gelände am Köllnbrinkweg. Im Erdgeschoss des Holzbaus befinden sich nach dem aktuellen Entwurf der Speiseraum, der Ausgaberaum mit Lehr- und Kinderküche sowie Technikräume, Umkleide und WCs. Ein Stockwerk höher ist der Ganztagsbereich mit Bibliothek, zwei Gruppenräumen, Spielflur und Aufenthaltsraum.

Grüne fordern nachhaltige Dämmung

Die Bündnisgrünen fordern jetzt in einem Antrag, dass in der Mensa, wo es technisch möglich ist, keine synthetischen oder mineralischen Wärmedämmstoffe vorwendet werden sollen. Weil der Antrag erst am Tag der vertraulichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Donnerstag einging, konnte das Gremium Schacht zufolge noch nicht darüber entscheiden. Die Abstimmung sei nun erst für die Ratssitzung am Donnerstag, 27. Mai, 19 Uhr, im Rathaus vorgesehen.

Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, erläuterte gegenüber dieser Zeitung den Anlass für den Antrag: „Die Dämmung ist bisher nicht ganz exakt festgelegt.“ Das habe sich bei den internen Diskussionen in der Fraktion nach der Sitzung des städtischen Fachausschusses Anfang Mai ergeben.

Von Andreas Zimmer