Rund 100 geladene Gäste hat Firmenchef Peter Ludwig am Donnerstagabend zu einem Soul- und Funk-Konzert der Band Screenclub in seinem Gartenmöbelgeschäft in Hemmingen-Westerfeld begrüßt, unter ihnen Ernst August Erbprinz von Hannover und seine Ehefrau Ekaterina. Die Besucher konnten, umrahmt von musikalischen Klängen, vorab die Ausstellung „Kunst trifft Business – Kaffee & Erotik“ sehen. Sie endet am Sonnabend, 8. Februar.

Der Erlös des Abends war für den Verein A little Help from my Friends bestimmt. Die Vorsitzende Stefanie Holm erläuterte: „Unser Verein hilft schnell und unbürokratisch Menschen in Hannover, die unverschuldet in eine finanzielle Notsituation geraten sind und bei denen die bestehenden sozialen Strukturen nicht greifen.“ Gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Maria Hasche, Erik von Hoerschelmann und Ulrike Wiedemann war sie zum Konzert mit Ausstellungsbesuch nach Hemmingen gekommen. Sie konnte ihren Zuhörern bei der Begrüßung durch Peter Ludwig auf der Bühne mitteilen, dass der Verein im vergangenen Jahr mit 130.000 Euro rund 500 Menschen helfen konnte.

Die Vorsitzende dankte auch dem Prinzenpaar für die Unterstützung durch eine großzügige Sektspende zur letzten Benefiz-Gala. „Was davon übrig ist, schenken wir heute Abend aus“, sagte Holm. So flanierten zahlreiche Konzertgäste mit ihrem Sektglas durch die Kunstausstellung.

Unter der Organisation des Medienprofis Herbert Utermöhlen aus Hannover hatten dafür vier künstlerisch-kreative Köpfe mit etwa einem Jahr Vorbereitung 45 Kunstwerke erstellt. Michael Gerlach ( Aumühle) und Birgit Strohscher ( Hamburg), sowie die Hannoveranerin Caren Cunst und die Garbsenerin Gabriele Rinkleff interpretierten das Thema „Kaffee und Erotik“ auf ihre individuelle Art und Weise: von Skulpturen und Installationen über Lithographien bis hin zu Gemälden. Mal überwiegen in Acryl farbkräftig auf Leinwand oder Kaffeesäcke verewigte Frauenakte oder Paare, mal sind es aber auch Installationen mit Corsagen aus Kaffeepads oder Kaffeebohnen.

Initiiert worden ist diese Ausstellung, die Genuss und Sinnlichkeit miteinander verbindet, von eine Gruppe von kunstbegeisterten Unternehmen aus Hannover und dem Umland. Zu der Gruppe gehört auch die Firma Ludwig.

Auch die ausstellende Caren Cunst unterstützt den Hilfsverein: Sie stellte zu der für Freitagabend geplanten Vernissage ihr in Acryl-Mischtechnik entstandenes Gemälde „Lady in Blue/Shopping“ zur Versteigerung für den guten Zweck zur Verfügung.

