Arnum

Offenbar mutwillig ist der Seat eines 37-jährigen Arnumers beschädigt worden. Wie die Ermittler von der Polizei mitteilen, wurde der am Lindenweg abgestellte Wagen des Anwohners in der Nacht zu Sonnabend an mehreren Stellen zerkratzt. Zudem wurden die Scheibenwischer so stark verdreht, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, die Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 anzurufen.

Von Astrid Köhler