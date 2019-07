Hemmingen

Hertel und Scholz werden dort ebenfalls in der Verwaltung tätig sein und erfahren, wie kommunale Aufgaben in Schottland bewältigt werden. Beide sind seit 2017 im Hemminger Rathaus und erlernen dort den Beruf der Verwaltungsfachangestellten.

Praktikum soll interkulturelle Kompetenz fördern

Ausbildungsleiter Heiko Malina sagt, dass Auslandsaufenthalte die interkulturelle Kompetenz und die Persönlichkeit fördern. „Da lag es für uns nahe, zunächst in die Partnerstädte Hemmingens zu blicken“, sagt er. Das Partnerschaftskomitee (PAKO) hat das Projekt unterstützt. Die Vorsitzende Susanne Zimmermann sagte, dass Clydesdale im South Lanarkshire District die beiden gerne aufnimmt und ihnen Einblicke in die Verwaltungsarbeit in Schottland gewährt.

Die beiden Auszubildenden berichten in einem Blog

Hertel und Scholz sind sich einig: „Wir freuen uns auf die spannende Zeit in Schottland.“ Noch bis Sonntag, 28. Juli, werden die beiden in Schottland sein. Von ihren Erlebnisse berichten sie in einem Blog, der auf der Internetseite der Stadtverwaltung www.stadthemmingen.de aufgerufen werden kann. Der erste Eintrag steht bereits. Hertel und Scholz berichten darüber, dass sie am ersten Tag eine Führung durch das 16-stöckige Rathaus bekommen haben. Zudem arbeiten sie gemeinsam an einem Projekt zur Förderung und Inklusion von Senioren im Alltag.

Lesen Sie weitere Berichte über Hemmingens Partnerstädte:

Hemminger fühlt sich als Europäer

Zimmermann leitet den Städteaustausch

Pako feiert 20-jähriges Bestehen

Von Tobias Lehmann