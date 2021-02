Hemmingen

Seit fast 100 Tagen ist sie offen: die B-3-neu in Hemmingen. Mit den Baufahrzeugen ist allerdings auch das ganz besondere Vokabular der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr verschwunden, das einem über die Jahre fast vertraut geworden ist.

Ganz am Anfang zum Beispiel war die „Baufeldfreimachung“. Phasenweise waren die Planer der Zeit voraus, etwa, als die „Bauunternehmen mit ihren Fach-Nachunternehmern am Genehmigungsvorlauf gearbeitet haben“. Manchmal ging auf der Umgehung nichts, es musste trocknen oder sacken, doch zwischenzeitlich wäre „die Örtlichkeit ohnehin nicht für bauliche Eingriffe erreichbar gewesen“. Das verschaffte wiederum Zeit, um anderswo an der Trasse „Sigmaplatten“ zu überarbeiten oder „Kappenkorrekturen“ vorzunehmen. Schon allein die „Fahrbahnertüchtigungen“ wie bei der Göttinger Chaussee.

Lesen Sie auch: 100 Tage B-3-neu in Hemmingen – ein Rückblick und ein Ausblick

Asphaltpaket für Arnum

Und was heißt hier Wasser in einer Senke bei Arnum? Die veränderte Bauweise „Vollgebundener Oberbau (entspricht in der vorliegenden Bauklasse einem Asphaltpaket von 42 Zentimetern)“ musste schließlich erst einmal den „aktuellen Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen genügen“.

Aber nun rollt ja der Verkehr. Wir starten südlich des Landwehrkreisels. Erst geht es „in einem Rechtsbogen“ über die Göttinger Chaussee. „Im weiteren Verlauf wird die Ihme überquert“, heißt es ähnlich einer Reisebeschreibung auf der Webseite der Landesbehörde. Und dann folgt der Abschnitt von Devese in Richtung Pattensen, der sich „überwiegend in leichter Einschnittslage“ befindet. Ruckzuck taucht schon die Marienburg in der Ferne auf.

Aber alles bitte schön bei Tempo 70. Tempo 100 ist frühestens ab Ostern erlaubt – mit Rücksicht auf die „Anfangsgriffigkeit der Fahrbahndeckschicht“.

Von Andreas Zimmer