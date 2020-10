Hemmingen

In frischem Weiß erstrahlen die neuen Fahrbahnmarkierungen in der Mittagssonne und sie sind ein Hinweis darauf: Die Fertigstellung der B-3-Ortsumgehung befindet sich auf der Zielgeraden. Hinter der Kreuzung der B-3-neu mit der Hiddestorfer Straße sind nun bereits orange-gelbe Rohre angebracht, die für den Ablauf des Regenwassers in einen Graben sorgen sollen.

Zur Galerie Fahrbahnmarkierungen, Rohre und Ampeln: Die Arbeiten auf der B-3-Ortsumgehung sind bald abgeschlossen.

Zuvor hatte sich in einer Senke Wasser angesammelt. Wegen dieses Problems hatte die Fertigstellung der Ortsumgehung verschoben werden müssen. In den nächsten Tagen sollen nun die Ampeln installiert werden. Die Öffnung der Straße für den Verkehr ist für den Zeitraum Ende Oktober bis Anfang November geplant.

Von Sarah Istrefaj