Devese

Bislang unbekannte Täter haben einen am Stadtweg in Devese geparkten BMW ausgeräumt. Die Tat geschah in der Zeit von Montag, 22.30 Uhr, bis Dienstagmorgen.

Die Täter manipulierten die Funktechnik, umgingen die sogenannte Keyless-Go-Funktion des in einer Hauseinfahrt stehenden Autos und konnten so in das Innere eindringen. Dort entwendeten sie die Tachometereinheit, die Multimediaeinheit sowie das Lenkrad inklusive Airbag. Zudem wurden noch persönliche Gegenstände wie Bekleidung aus dem Auto mitgenommen.

Autoaufbruch in Devese

Zeugen melden sich im Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70. Es ist auch für Hemmingen zuständig.

Von Tobias Lehmann