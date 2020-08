Arnum

„Baum fällt“, ruft der fünfjährige Jascha. Er verfolgt gebannt mit Bruder Nevin (3) und Mutter Tatjana Bajic, wie ein Mitarbeiter einer Fachfirma einen Baum im kleinen Wald an der Arnumer Grundschule Stück für Stück fällt. „Ich wünsche mir später eine Motorsäge, damit ich auch einen ganzen Baum fällen kann“, sagt Jascha. Auch Nevin kommt auf seine Kosten, denn er liebt Baumaschinen. „Ich werde später mal Baggerfahrer“, sagt er und beobachtet mit Begeisterung, wie ein Mitarbeiter mit einem Fahrzeug dicke Holzstämme ordentlich nebeneinander ablegt.

Die Baumfällarbeiten sind notwendig geworden, weil in den trockenen Sommern der vergangenen Jahre einige Bäume abgestorben waren. Das Wäldchen bleibt weiterhin gesperrt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Äste überraschend herabfallen. „Die Arbeiter können mit dem Hubsteiger nur die Bäume am Waldrand bearbeiten“, erklärt Betriebshofleiter Claus Schmidt. Im Wald, obwohl er nur klein ist, könnten sich die Arbeiter mit den Geräten nicht leicht fortbewegen. Außerdem bestehe die Gefahr, gesunde Bäume zu schädigen.

Arbeiter schneiden viel Totholz aus den Bäumen heraus

Die Arbeiten hatten Ende Juli begonnen. Die Arbeiter schnitten aus den Kronen der vorwiegend angepflanzten Eschen, Eichen und Hainbuchen eine Menge Totholz heraus, drei Eschen mussten sie fällen. Von einem Baum, an dem Efeu rankt, blieben noch vier Meter stehen. „Da können sich Insekten und andere Tiere niederlassen“, sagt Schmidt. Eine Gefahr für Menschen bestehe bei dem Baumstumpf nicht mehr.

Auf der westlichen Seite des städtischen Waldes müssen in den nächsten Tagen noch drei Eichen gefällt werden. Mehr Fällarbeiten seien zunächst nicht geplant, sagt der Betriebshofleiter. Es könne aber auch immer Überraschungen geben. „Wir arbeiten schließlich mit lebenden Organismen.“

Kindergärten nutzen Eichenstämme als Sitz- und Spielmöglichkeit

Die abgesägten Äste und Blätter werden von den Fachleuten klein gehäckselt und schließlich kompostiert. Die dickeren Holzstämme werden verkauft. Einzig die dünnen und gerade gewachsenen Eichenstämme bleiben bei der Stadt. „Diese gehen an Kindergärten“, sagt Schmidt. Dort werden sie als Sitz- und Spielmöglichkeiten aufgebaut, beispielsweise zum Balancieren. Die Kitas in Arnum und Hiddestorf hatten bereits Interesse angemeldet.

Mit einem Bagger ordnen die Mitarbeiter einer Fachfirma die abgesägten Holzstämme am Boden. Quelle: Mark Bode

Zwischen zwei und vier Arbeiter werden voraussichtlich bis Mittwoch, 12. August, im Einsatz sein. „Wir als Stadt hätten das gar nicht bewerkstelligen können“, sagt Schmidt. „Wir haben gar nicht die nötige Ausrüstung dafür.“ Er bezeichnet die Tätigkeit in den Baumkronen als „Fummelarbeit“. „Man kommt dabei nicht so recht voran, es geht alles sehr langsam.“ Garten- und Landschaftsbauer Marc Dannich arbeitet sich in bis zu 20 Meter Höhe Stück für Stück voran.

Zwischenzeitlich winkt Dannich aus der Höhe den Beobachtern Nevin und Jascha zu. Beide winken zurück und lächeln. „Wir werden sicher unseren ganzen Vormittag hier verbringen“, sagt Mutter Tatjana Bajic. Dabei wollte sie mit den Kindern aus Devese nur kurz nach Arnum in die Bücherei, die direkt an das Wäldchen grenzt. Doch Bagger und Kettensägen ziehen die Kinder magisch an.

Von Mark Bode