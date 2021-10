Hemmingen-Westerfeld

Wo bei den Nachbarn teilweise das rot-gelbes Laub bereits den Herbst anzeigt, leuchtet es beim Hemminger Heinrich Töpfer noch paradiesisch grün. Gleich drei Bananenstauden zieren den sonnenverwöhnten Garten hinter seinem Wohnhaus, an der Weetzener Landstraße. „Die Pflanzen habe ich – damals waren sie jeweils nur einen halben Meter hoch – im Gartencenter eines hannoverschen Baumarktes gekauft“, erinnert sich der Rentner mit dem grünen Daumen.

Inzwischen ist die kleinste der drei Stauden rund vier Meter hoch, die größte misst an ihren hochgereckten Blattspitzen wohl schon an die sechs Meter. Mit einem Rückschnitt für den Winter und eingehüllt gegen Frost mit Stroh, Planen und Wolldecken bringt Töpfer die Bananen so stets über den Winter. Zahlreiche gemeinsame Urlaube mit seiner Frau Gisela in Ägypten, auf den Kap Verden und den Kanarischen Inseln hatten schon vor 30 Jahren seine Liebe zur eigenen Zucht exotischer Pflanzen angeregt.

Keine gute Witterung für Bananen

Damals hatte sich der ausgebildete Elektriker und Schlosser aus den Urlaubsgebieten unter anderem Bananen- und Zierbananen-Samen mitgebracht und daheim erfolgreich im Topf ausgesät. Die stetig wachsenden Stauden zogen dann vom Wohnzimmer in den Wintergarten und schließlich zu einem Freund mit entsprechend viel Platz. Dessen Dankeschön damals: rund ein Dutzend lecker-süße, kleine Bananen.

Doch Töpfer, der nebenbei auch 20 Jahre lang jährlich bis zu 25 Kilogramm Kiwifrüchte vor der Haustür züchtete sowie Limetten und Zitronen, Mandarinen, Papaya, Pfirsiche und Pomelo im kleinen Gewächshaus, hatten es die Bananen weiterhin angetan. Im vergangenen Jahr trugen seine drei Stauden rund 70 kleine Früchte – in diesem Jahr leider kaum welche. „Sie bleiben ganz klein und werden dann schwarz“, bedauert Töpfer. Zum Wachsen der Staude ist es sonnig genug, aber für reife Früchte wohl doch zu kalt im Freien in diesem Jahr.

Vor dem Heizkörper im Wintergarten wächst eine Ananas

Vielleicht hilft jedoch noch eine mögliche Nachreifung: Als sogenannte klimakterische Früchte reifen Bananen nach ihrer Ernte durch das selbst produzierte, farb- und geruchlose Pflanzenhormon-Gas Ethylen nach. Legt man grüne Bananen in die Nähe anderer, ebenfalls stark Ethylen produzierender Lebensmittel, wie Äpfel und Tomaten, dreht sich beim so angeregten Reifeübergang das Verhältnis zwischen Stärke und Zucker von 20:1 genau um. Das sorgt dann für den süßen und nicht mehr mehlig-trockenen Geschmack der Banane.

Im Wintergarten wächst bei Heinrich Töpfer eine Ananasfrucht. Quelle: Torsten Lippelt

Und wenn das nicht gelingt: Bananenstauden werden bis zu sechs Jahre alt. Mit einem heißen Sommer kann die heimische Ernte 2022 bei Töpfer dann wieder besser werden. Und als alternativer Zuchterfolg reift in seinem Wintergarten vor dem Heizkörper aktuell eine schon große Ananas.

Von Torsten Lippelt