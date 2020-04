Das ist der Haushaltsplan 2020 der Stadt Hemmingen (Stand: Februar 2020):

Ergebnishaushalt mit laufenden Posten: Einzahlungen etwa 40,7 Millionen Euro, Auszahlungen etwa 42 Millionen Euro

= minus 1,4 Millionen Euro

Finanzhaushalt mit Investitionen: Einzahlungen etwa 55 Millionen Euro, Auszahlungen etwa 55,9 Millionen Euro

= minus rund 830.000 Euro

Größte Einnahmen: Einkommensteuer etwa 12,5 Millionen Euro, Gewerbesteuer 5,7 Millionen Euro, Grundsteuern etwa 4,4 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen 3,3 Millionen Euro etwa vom Land

Größte Ausgaben: Personalkosten etwa 16,5 Millionen Euro, Regionsumlage 9,2 Millionen Euro

Neue Kredite: etwa 13 Millionen Euro, Verpflichtungsermächtigung: etwa 10 Millionen Euro

Grundsteuer B: 500 Punkte (2019: 480 Punkte), 460 Punkte (2019: 450) bei der Grundsteuer B für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Gewerbesteuer: 400 Punkte (wie im Vorjahr)

Geplante Investitionen im Jahr 2020: zum Beispiel Kauf von Grundstücken 4,8 Millionen Euro, Bau des ersten gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg 3,1 Millionen Euro in 2020 (insgesamt voraussichtlich 10 Millionen Euro), Fortsetzung des Um- und Anbaus der Mehrzweckhalle Hiddestorf 1,8 Millionen Euro (insgesamt 3,5 Millionen Euro), Um- und Neubau des Gerätehauses Harkenbleck 800.000 Euro in 2020 (insgesamt 1,9 Millionen Euro), Solaranlagen für Betriebshof (220.000 Euro) und für Grundschule Arnum (200.000 Euro), Machbarkeitsstudie für Ganztagsgrundschule Arnum 100.000 Euro sowie für KGS 200.000 Euro (Planungskosten für An- oder Umbau in 2021 weitere 1,8 Millionen Euro).