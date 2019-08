Arnum

Die Wäldchenschule benötigt in den nächsten Jahren eine zusätzliche Fläche von rund 340 Quadratmetern. Das geht aus einem Raumkonzept hervor, das die Stadt vom Planungsbüro Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch anfertigen ließ und jetzt vorgelegt hat. Das Konzept soll als Grundlage für eine Machbarkeitsstudie dienen, die bald in Auftrag gegeben werden soll.

Ein Jahrgang wird fünfzügig

Um den künftigen Raumbedarf zu ermitteln, haben sich die Mitarbeiter des Planungsbüros zunächst die prognostizierten Schülerzahlen der nächsten zehn Jahre angeschaut. Diese zeigen, dass die Zahl der Jungen und Mädchen an der Wäldchenschule von 334 in diesem Jahr auf 372 in den Jahren 2023 und 2024 steigt und anschließend wieder auf 342 im Jahr 2029 sinkt. Voraussichtlich wird an der vierzügigen Schule 2021 ein fünfzügiger Jahrgang eingeschult, sodass es für die folgenden vier Jahre dann insgesamt 17 Jahrgänge sind.

Mit einem weiteren fünfzügigen Jahrgang sei allerdings nicht zu rechnen. Da der Baubeginn nach dem vorliegenden Konzept frühestens 2022 sein wird, ist es für die Schaffung einen zusätzlichen Klassenraums dann zu spät. Es sei jedoch möglich, einen bereits bestehenden Mehrzweckraum als Klassenraum für die vier Jahre zu nutzen.

Mensa wird Kernstück des Neubaus

Eines der Hauptprobleme der Schule ist zurzeit die fehlende Mensa. Die Schule hat zum Schuljahr 2018/2019 den Ganztag eingeführt. Die Schüler, die daran teilnehmen, müssen zurzeit in verschiedenen Räumen der Schule zu Mittag essen. So soll die Mensa dann auch das Kernstück des Neubaus werden. Das vorliegende Raumkonzept sieht dafür eine Fläche von rund 170 Quadratmetern vor. Zusätzlich sind weitere 40 Quadratmeter Nebenflächen für den Ausgabebereich und die Spülküche vorgesehen. In der Mensa sollen bis zu 120 Kinder gleichzeitig speisen können.

Weiterhin werden zusätzlich ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter des Ganztags (30 Quadratmeter), ein Büro für Schulsozialarbeit (15 Quadratmeter), und Verwaltungsräume (65 Quadratmeter) benötigt. Vorgeschlagen wird auch eine weitere Lagerfläche von rund 20 Quadratmetern. In dem Konzept wird darauf hingewiesen, dass die Schule nur eingeschränkte Lagerflächen hat und in der Machbarkeitsstudie weitere Möglichkeiten geprüft werden sollten.

Kommt die Bibliothek in den Neubau?

In der Studie soll außerdem ermittelt werden, wo auf dem Gelände der Bau einer Mensa möglich und sinnvoll ist. Auch soll sie darstellen, wie sich die ermittelten Bedarfe am besten im bestehenden Gebäude und einem An- oder Neubau unterbringen lassen. Zudem erwartet die Stadt in der Studie Vorschläge dafür, wie sich der Bau mit dem laufenden Schulbetrieb am besten koordinieren lässt. Als konkret zu prüfende Alternative wird in dem vorliegenden Raumkonzept bereits darauf hingewiesen, dass die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek möglicherweise auch dem Verwaltungstrakt der Schule zugeschlagen werden können. Dann könnte die Verwaltung innerhalb eines Bereichs in der Schule angesiedelt sein und müsste nicht auf zwei Gebäude aufgeteilt werden. Die Bibliothek könnte dann im Neubau untergebracht werden.

Die Verwaltung stellt das Raumkonzept im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration vor. In der Sitzung am Donnerstag, 22. August, ab 19 Uhr im Rathaus wird dann auch über die Machbarkeitsstudie diskutiert.

Lesen Sie hier weitere Berichte über die Wäldchenschule in Arnum :

Erstes Konzept für Ganztagsschule steht

Schule fordert mehr Planungssicherheit

Klima-Imbiss-Workshop in Arnum

Von Tobias Lehmann