Hemmingen

Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen im Bereich des künftigen Endpunkts der Stadtbahnverlängerung an der Göttinger Straße einstellen. Das teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit. Bis Juni soll es dort immer wieder temporäre Sperrungen geben. Auf folgende Einschränkungen müssen sich die Hemminger einstellen:

Noch bis zum 15. März gilt die aktuelle Einbahnstraßenregelung auf der Göttinger Landstraße in Richtung Arnum. Direkt im Anschluss daran wird der Abschnitt zwischen der Weetzener Landstraße und dem Ortseingang Arnum voll gesperrt. Eine Zufahrt zum Gartenbaucenter Glende bleibt jedoch frei. Diese Regelung soll dann bis zum 24. März gelten.

Weitere Vollsperrung für Ende April geplant

Voraussichtlich ab Montag, 25. April, wird die Göttinger Landstraße noch einmal zur Einbahnstraße in Richtung Arnum. Die Regelung soll bis Sonntag, 29. Mai, gelten. Anschließend wird die Verbindung zwischen Hemmingen-Westerfeld und Arnum am Dienstag und Mittwoch, 31. Mai und 1. Juni, noch einmal voll gesperrt. Änderungen aufgrund der Witterungsverhältnisse sind möglich. Die Umleitungen für alle Sperrungen sind ausgeschildert und führen jeweils über die Straßen Hoher Holzweg in Arnum, B 3 und Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld.

Lesen Sie auch Üstra in Hemmingen: Gleise für Stadtbahnverlängerung liegen

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollten in den vergangenen Wochen bereits von der Infra über die Sperrungen informiert worden sein. Für sie werden provisorische Parkplätze eingerichtet. In Verbindung mit dem aktuellen Straßenbau für die Stadtbahnverlängerung werden auch Arbeiten am Trinkwassernetz umgesetzt. Darüber werden die Haushalte vorab gesondert informiert.

Von Tobias Lehmann