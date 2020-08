Hemmingen-Westerfeld

Die großen Erdhaufen vor dem Büntebad in Hemmingen-Westerfeld werden noch etwa zwei Wochen bleiben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, dauern die Arbeiten an der Baustelle an. Der Zugang über die Rampe aber, die zum Hallenbad, zur Tribünensporthalle und zum Jugend-Kultur-Haus führt, bleibt weiter für Besucher frei. Auch der Badbetrieb läuft normal weiter.

Große Haufen mit Erde türmen sich vor dem Büntebad. Quelle: Andreas Zimmer

Ende Juli habe es einen „erheblichen Druckverlust“ im Heizsystem des Hallenbades gegeben, erläuterte Jann Elbers, stellvertretender Leiter der Gebäudewirtschaft in der Stadtverwaltung. Im Keller der Schwimmanstalt sei Wasser aus den Leitungen für die Fernwärme ausgetreten. Das Leck wirke sich nicht nur auf die Energieversorgung im Hallenbad aus, sondern auch in der gegenüberliegenden Carl-Friedrich-Gauß-Schule, also der KGS, und den benachbarten Sporthallen.

Defekt an Heizrohren im Büntebad

„Ursache ist ein Defekt der Heizrohre direkt im Übergangsbereich der Kelleraußenwand an der Rampe zum Eingang des Hallenbades“, erklärte Elbers. Eine Tiefbaufirma habe den Boden an dieser Stelle bis zu dreieinhalb Meter tief ausgehoben und mit einem Verbau versehen. Ein Spezialunternehmen sei dann damit beauftragt worden, zwei Leitungen auf einer Länge von fünf Metern zu trennen und die beschädigten Rohre zu entsorgen.

Die Rampe am Büntebad (rechts im Bild) bleibt für Besucher frei zugänglich. Quelle: Andreas Zimmer

„Momentan wird geprüft, ob der Druck in den Leitungen konstant ist“, erläuterte Elbers. Sei alles in Ordnung, werden Anfang nächster Woche, so der Plan, neue Heizrohre verlegt. Die Arbeiten seien vom Wetter abhängig und dauerten noch etwa zwei Wochen.

Schaden am Büntebad noch unklar

Der Schaden lasse sich zurzeit noch nicht beziffern. Dies sei erst möglich, wenn alle Arbeiten beendet seien, machte Elbers deutlich. Ein Teil der Kosten werde voraussichtlich von der Gebäudeversicherung der Stadt übernommen.

Der Boden ist zurzeit mehr als drei Meter tief ausgehoben. Quelle: Andreas Zimmer

Das Familien- und Sportbad wurde 2011 umfangreich saniert. In dem Gebäude ist auch die städtische Sauna untergebracht. Neben Privatbesuchern wird das Büntebad auch von Vereinsmitgliedern, Kursteilnehmern und den Schulen genutzt.

Von Andreas Zimmer