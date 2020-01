Arnum

Wie man auf spielerische Art und Weise Grundschüler für klassische Musik und ihre Komponisten begeistern kann, hat am Dienstagmorgen in der Wäldchenschule Arnum die Musiktheater-Produktion „ Beethoven zieht wieder um!“ von der NDR Radiophilharmonie gezeigt.

170 Dritt- und Viertklässler der Grundschule waren mit ihren Lehrkräften in die Schulsporthalle gekommen, um eine Stunde lang in unterhaltsamer Bühnenspielform etwas über den bedeutenden deutschen Komponisten zu erfahren. Dazu gehörten von Ludwig van Beethoven geschriebene Werke ebenso wie seine Gewohnheiten, zu denen auch die wohl fast 70 Umzüge gehörten.

NDR Radiophilharmonie in der Wäldchenschule

Die NDR-Radiophilharmonie hat sich diese als Grundlage genommen, um mit einem Schauspieler, drei Musikern und einer Sopranistin nun diese Umzüge als Musiktheaterproduktion aktuell auf einer Schultour durch Niedersachsen zu präsentieren. Die Wäldchenschule gehörte zu den Grundschulen, die zuerst ihr Interesse daran bekundet hatten. Denn nach mehr als 40 Bewerbungen in den ersten zwei Wochen musste der NDR bereits im Herbst die Anmeldemöglichkeit dafür stoppen.

Mit ihrem Musiktheaterstück "Beethoven zieht wieder um" bringen Musiker der NDR-Radiophilharmonie in der Arnumer Turnhalle den Grundschülern klassische Musik und Beethoven näher. Quelle: Torsten Lippelt

„Ich habe so etwas das erste Mal gehört und fand es toll. Vor allem der Klang der Instrumente hat mir sehr gefallen“, lobte Johan (8) aus der Klasse 3b die Aufführung. Seine Klassenkameradin Sophia (8) pflichtete ihm bei: „Das war sehr, sehr schön. Mir hat es gut gefallen, dass wir die Kuhglocken bimmeln lassen und am Schluss mitsingen durften.“

Beethoven auf der Schulbühne

„Klassische Musik gehört bei uns zum Grundschullehrplan. Da bot sich eine Bewerbung für dieses Theaterstück gerade im laufenden Festjahr zu Beethovens 250. Geburtstag an“, sagte Wäldchenschullehrerin Inga Niedermeyer.

Mit amüsanten Wortwechseln entdeckte der von Jörg Schade gespielte Beethoven, was und wer in seinen vielen Umzugskisten verstaut ist. Als „Umzugshelfer“ mit dabei waren als Musiker der NDR Radiophilharmonie die Klarinettistin Susanne Geuer, Peter Ammann am Fagott, Mirjam Budday an der Oboe und die Sopranistin Jeannette Wernecke. Diese spielte zugleich Beethovens kritisch-schimpfende Haushälterin Frau Hansmeier.

Musiker beziehen die Kinder mit ein

Denn statt den Umzug voranzutreiben, komponierte das Musikgenie Partituren um, trank Kaffee oder musizierte mit den Helfern. So kamen auch Klänge aus „ Don Giovanni“ und „Für Elise“, „Fidelio“ und „Aus den Liedern verschiedener Völker“ den Kindern oft unbekannt zu Gehör. Beim Suchen und Kramen in seinen vielen Kisten förderte der große Meister auch allerlei Dinge zutage wie ein Hörrohr, ein Metronom, Noten und Skizzenbücher.

Bei all dem musikalischen Bühnenequipment bezogen die Akteure zwischendurch immer wieder spielerisch die Arnumer Schüler mit ein. Sie mussten raten, was für ein Instrument sie gerade gehört hatten und was der Komponist da in der Hand hält: „Ist das ein Gemüsespieß oder ein Taktstock?“

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt