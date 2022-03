Harkenbleck/Wilkenburg

„OpenVitus“: So heißt ein neues Angebot in St. Vitus – nicht nur für Mitglieder der Kirchengemeinde, zu der Wilkenburg und Harkenbleck gehören, sondern für jedermann. Das neue Format soll Menschen im Gespräch zusammenbringen.

OpenVitus: Hilde Dettmer erzählt aus ihrem Leben

Zum Auftakt erzählte die 87-jährige Harkenbleckerin Hilde Dettmer am Sonntag in der Harkenblecker Wehrkapelle ihren 15 Zuhörern etwa eine Stunde unterhaltsam aus ihrem erlebnisreichen und mit vielen Erinnerungen gespickten Leben. Die von Bekannten oft als „Urgestein“ des Ortes bezeichnete rege Seniorin ist nicht nur in Harkenbleck geboren und dort sesshaft geblieben, sondern hat dort auch 33 Jahre lang die Post ausgetragen – und dadurch so ziemlich jeden im Dorf kennengelernt.

Moderiert von den beiden Kirchenvorstandsmitgliedern Inge Hatje und Andrea Höner blitzte zwischen allerlei Anekdoten immer wieder eines auf: Dankbarkeit. Dettmer resümierte: „Ich bin für mein Leben sehr, sehr dankbar – und für mein Alter.“ Und fügte hinzu, auch dankbar zu sein für das sich wandelnde Dorfleben mit seinen Menschen. „Was hätten wir Urgesteine bewirken können ohne euch Neubürger“, sprach sie lobend und blickte in die Zuhörerschaft.

Sie sei auch für die schönen, kleinen Dinge des Alltages dankbar. Dabei verwies sie auf die Fernsehmoderatorin und Buchautorin Nina Ruge, für die eine blühende Wiese mit Schmetterlingen oder das Retten eines Regenwurmes kleine „Glücks-Nuggets“ seien. Auf Hatjes Nachfrage ergänzte Dettmer: „Alles, was man im Leben tut, bekommt man wieder zurück.“ Deshalb gebe sie ihre positive Lebenseinstellung gern an ihre Mitmenschen weiter und lebe diese selbst vor.

Hatje fasste zusammen: „Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich“, und fragte die Zuhörerschaft, wofür sie denn persönlich dankbar sei. Die Antworten reichten von einer überstandenen schweren Krankheit über die erwachsenen Kinder, die sich liebevoll um ihre Eltern kümmern, bis hin zu lebensbereichernden Enkelkindern.

Wie kam es zu „OpenVitus“? Hatje erläuterte: „Im Kirchenvorstand haben wir intensiv darüber diskutiert, dass wir künftig nicht mehr jeden Sonntag einen Gottesdienst anbieten, sondern etwas Neues ausprobieren möchten.“ Mit den Angeboten - auch für Nicht-Gemeindemitglieder - möchte man nun Menschen zusammen und miteinander ins Gespräch bringen, die sich sonst nicht begegnen und die Kirche so einmal anders kennenlernen können. Dazu gehören beispielsweise gemeinsames Musikhören, Gedichte und Geschichten lesen, gemeinsames Essen genießen und die stille Einkehr.

„OpenVitus“: Das sind die nächsten Termine

Nun lädt die Gemeinde einmal im Monat in die Wehrkapelle Harkenbleck oder in die Wilkenburger St.-Vitus-Kirche ein. Die nächsten Termine sind am Sonntag, 24. April, ab 18 Uhr in Wilkenburg mit dem Thema „Wort, Klang und Stille“. Zusammen mit der Organistin Birgit Brenner und ihrem Ehemann Volkert Brenner dreht es sich dabei auch um die Erkenntnis „Ohne Hoffnung geht es nicht“. Am Sonntag, 29. Mai, geht es in Harkenbleck weiter mit „Käse, Wein und frommen Worten“.

