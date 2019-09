Harkenbleck

Wer gerne Saft trinkt, möchte oft wissen, woher die Früchte kommen, die einem durch die Kehle rinnen. Kommen sie aus der Region? Sind sie frei von Schadstoffen – oder sogar biologisch angebaut? Am sichersten ist es dann wohl, wenn man auf eigene Ressourcen zurückgreift und selber mostet. Doch nicht alle haben das nötige Gerät dazu. Beim vierten Apfeltag in Harkenbleck haben die Hemminger am Sonntag, 29. September, jedoch die Möglichkeit, eine mobile Presse zu nutzen.

Das Apfelmosten wird im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen, die die Freiwillige Feuerwehr Harkenbleck und die Familie Seiler/ Scherer mit Unterstützung der Bürgerstiftung Hemmingen organisieren. Auf dem Hof der Feuerwehr am Hallerskamp 8 können die Besucher ihre im eigenen Garten – oder an den freigegebenen Apfelalleen – geernteten Früchte zu Saft pressen lassen. Die Mindestmenge beträgt 30 Kilogramm.

Mobile Saftmacherei

Wie im vergangenen Jahr wird in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Mobile Saftmacherei der Familie Seeßelberg aus Langenhagen vor Ort sein. „Die mitgebrachten Äpfel werden gewaschen, zu leckerem Saft gepresst und bei etwa 70 Grad pasteurisiert“, erklären die Organisatoren das Prozedere. Anschließend wird der Saft in praktische Beutel mit Zapfhahn zu 3, 5 oder 10 Liter abgefüllt, sodass der Saft lange haltbar ist.

„Auf Wunsch gibt es Umkartons zur stoß- und lichtgeschützten Lagerung als sogenanntes Bag-In-Box-System“, heißt es. Die Kosten betragen einen Euro pro Liter Saft im Beutel. Falls Pappverpackungen benötigt werden, kosten diese zusätzlich 50 Cent. Vorhandene Saftkartons können mitgebracht und wiederverwendet werden.

Organisatoren bitten um Anmeldung

Aus den Erlösen der Aktion will die Bürgerstiftung Hemmingen neue Bäume für die Apfelalleen bei Harkenbleck anschaffen und pflanzen. Weitere Spenden seien willkommen, teilen die Veranstalter mit.

Da die Nachfrage im vergangenen Jahr sehr groß gewesen sei, bitten die Organisatoren um eine Anmeldung unter Angabe ihrer Apfelmenge sowie der Wunschzeit zum Pressen. „Wir nennen Ihnen dann das mögliche Zeitfenster“, teilt Udo Scherer vom Organisationsteam mit. Interessierte werden gebeten, für die Anmeldung eine E-Mail an apfeltag-harkenbleck@web.de zu schicken. Darin sollten die E-Mail-Adresse und die Mobilnummer angegeben werden.

Programm rund um den Apfel

Zudem haben die Organisatoren ein Rahmenprogramm rund um den Apfel für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Der Hiddestorfer Verein Heuhüpfer mostet mit Kindern und Eltern in Handarbeit. Joachim Steinmetz berichtet über die Fortschritte am Obstbaumlehrpfad und gibt einen Überblick über die in der Apfelallee vorhandenen Sorten. Zudem hilft er bei der Bestimmung der eigenen Äpfel. Dafür sollten Interessierte einen Apfel und einen kleinen Zweig mit Blättern mitbringen.

Die Jugendfeuerwehr und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr organisieren Spiele und Spaß für die ganze Familie und verkaufen (Apfel-)Kuchen, Gegrilltes, Reibekuchen mit Apfelmus und Getränke. Die Überschüsse der Feuerwehr sind für die Jugendarbeit bestimmt. Die Feuerwehr wird auch ihre Fahrzeuge zeigen.

