Hemmingen-Westerfeld

Erfolgreicher Neustart: Im Hemminger Rathaus hat es erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Repair-Café gegeben. Mehr als 20 Besucher sind dazu am Sonnabend in den Bürgersaal gekommen, um defekte Elektrokleingeräte möglichst reparieren zu lassen. An sechs eingerichteten Plätzen bemühten sich nach fester Terminvorgabe acht ehrenamtliche Reparateure um die Gegenstände. Oft mit Erfolg – doch nicht alles ließ sich tatsächlich wieder instand setzen.

„Wir wollen zeigen, dass Gegenstände, denen fast nichts fehlt, nach einer einfachen Reparatur wieder ordentlich zu gebrauchen sind“, sagte Maria Jacobs, Vorstandsmitglied des ausrichtenden Hiddestorfer Vereins Heuhüpfer. Damit folgen die Organisatoren dem Konzept der Nachhaltigkeit.

Aufsatzaktenvernichter läuft nach Reinigung wieder

Brigitta Schönke freute sich darüber, dass Siegfried Standke ihren Aufsatzaktenvernichter nach dem Aufschrauben des kleinen Reißwolfs und einer Reinigung des Innenlebens mit festgedrehten Papierfetzen wieder funktionsfähig bekommen hat.

Gerd Heuer versucht sich an der Reparatur eines defekten PC-Monitors. Quelle: Torsten Lippelt

Vertrösten musste Gerd Heuer den Besitzer eines Computermonitors. „Ich kann beim nächsten Mal die benötigten kleinen Bauteile mitbringen. Das müsste klappen“, sagte er. Eine Hemmingerin wollte ihren Akku-Kleinstaubsauger gern weiter nutzen, doch der Akku ist nicht mehr funktionstüchtig. „Da müssten sie rund 20 Euro investieren. Oder Sie schauen, ob Sie sich ein anderes Gerät anschaffen“, sagte Roland Scholz der Seniorin. Diese überlegte fieberhaft und tendierte schließlich dazu, einen neuen Akku einbauen zu lassen. Denn eine neue Wandhalterung für ein neues Gerät wollte sie zu Hause ungern anbringen lassen.

Reparateur Claus-Werner Reinhardt (rechts) fragt seinen Kollegen Siegfried Standke nach einem Spezialwerkzeug. Quelle: Torsten Lippelt

Alter Toaster ist nicht zu reparieren

Nicht mehr zu helfen war einem Toaster, den der Westerfelder Gerhard Hoffmann mitgebracht hatte. Manfred Eckert und Joachim Amtsfeld erklärten ihm nach einer eingehenden Untersuchung: „Sie werden in einen neuen Toaster investieren müssen.“

Jeweils 30 Minuten waren seitens der Reparateure für die zum Teil schon mehrere Jahrzehnte alten technischen Geräte eingeplant. Ob nun mit erfolgreicher Reparatur, einer Beratung oder doch dem Abschied – am Ende bedankten sich alle Besucher mit einer Spende für die fachkundige Hilfe.

Zur Galerie Lange Zeit hatte es in Hemmingen aufgrund der Corona-Pandemie kein Repair-Café gegeben. Nun war es wieder so weit, und alte Gegenstände wurden von Experten gemeinsam mit den Besitzern repariert. Teilweise blieb es allerdings auch beim Versuch.

Nächstes Repair-Café ist für Januar 2022 geplant

Mit den 22 Anmeldungen für die Veranstaltung unter 2-G-Regel war Jacobs zufrieden. „Dazu kamen weitere Interessierte ohne Termin, die wir zum Teil vertrösten mussten“, berichtete sie. Voraussichtlich am 29. Januar 2022 soll das nächste Repair-Café im Bürgersaal stattfinden – wieder mit Anmeldungen per E-Mail an repaircafe@heuhuepfer.de.

Von Torsten Lippelt