Hemmingen

Die Briefwahl ist dieses Jahr in Hemmingen so beliebt wie nie: Bis Freitagmittag hatten 4.355 Hemmingerinnen und Hemminger bereits ihre Stimme für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, abgegeben. Bei der Kommunalwahl 2016 entschieden sich lediglich 1937 Bürger für den Brief. Insgesamt sind mehr als 15.000 Bürger wahlberechtigt.

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Hemmingen

Wahllokale öffnen Sonntag von 8 bis 18 Uhr

Die zwölf Wahllokale im Stadtgebiet sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können in Direktwahl der Bürgermeister der Stadt Hemmingen sowie der Regionspräsident gewählt werden. Zudem stehen auch die Kandidaten für Rat der Stadt und die Regionsversammlung zur Wahl. In den Wahllokalen muss wegen der Corona-Pandemie eine Maske getragen werden.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Auch die Zahl der Briefwähler für die Bundestagswahl geht steil nach oben. Vor rund einer Woche hatten lediglich 1.200 Bürger bereits dafür abgestimmt. Jetzt liegen im Rathaus bereits 3.483 Stimmen für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, vor.

Von Tobias Lehmann