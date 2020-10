In der Nacht zu Sonntag ist das bei Hemminger Kindern seit vielen Jahren beliebte Klettergerüst auf dem Spielplatz in Harkenbleck durch ein Feuer zerstört worden. Über die Ursache hat die Polizei eine klare Vermutung.

