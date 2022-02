Hemmingen-Westerfeld

Erst einer, dann zwei, nun drei: Auf dem Gehweg am Grundstück von Heike Gajewczyk an der Ecke von Weetzener Landstraße und Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld stehen jetzt schon drei Elektroleihroller. „Einer ist bereits seit anderthalb Wochen dort“, sagt sie. Der zweite sei am Donnerstag hinzugekommen und Nummer drei am vergangenen Wochenende – ein Hindernis auf einem Gehweg.

Die zuständige Firma Bolt sei nur per E-Mail zu erreichen, von dort habe sie auf ihre Nachricht noch keine Antwort erhalten, berichtet Gajewczyk weiter. Auch auf eine Anfrage dieser Zeitung am Dienstag, wann die Roller abtransportiert würden, gab es keine Rückmeldung. Auf seiner Webseite weist das Unternehmen Bolt darauf hin, dass Nutzer mit den E-Scootern keine „Bürgersteige blockieren“ dürfen und sie „abseits von öffentlichen Wegen“ parken sollen.

E-Scooter melden leeren Akku per GPS

Gajewczyk muss sich wohl noch gedulden:; Die Polizei erläuterte auf Nachfrage, dass die Firmen ihre Leihroller meist erst dann einsammeln, wenn die Akkus leer sind und diese das dann per GPS melden.

Von Andreas Zimmer