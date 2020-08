Hemmingen/Arnum

Kerzengerade springt Philipp vom Startblock des Schwimmerbeckens. Wieder und immer wieder. Daran hat nicht nur der Fünfjährige großen Spaß, sondern auch seine Mutter Svetlana Renchka, die ihn dabei stolz fotografiert. Die Arnumerin genießt mit ihrem Sohn am über 30 Grad heißen Donnerstag das kühle Nass. „Wir kommen jeden Tag hierher. Es ist sehr angenehm, weil es nicht zu voll ist und jeder Platz hat“, sagt Renchka.

Ist das Bad voll, gibt es einen Einlassstopp

Je 750 Badegäste dürfen derzeit das Hemminger Strandbad und das Freibad in Arnum besuchen. Und derzeit kommen sie in Scharen. „Es läuft relativ gut“, sagt Geschäftsführer Jürgen Neumann. Seit die Bäder nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen durften, habe man die maximale Besucheranzahl schrittweise von 250 über 500 bis auf 750 erhöht. Anders als in Hannover müssen sich die Besucher vor ihrem Besuch nicht online anmelden, sondern sie werden über die Kasse gezählt. Ist die maximale Anzahl erreicht, gibt es einen Einlassstopp – auch wenn draußen noch eine Schlange von Menschen steht, die es bei den heißen Temperaturen nach einer Abkühlung dürstet. Dies geschehe vor allem am Wochenende, berichtet Neumann. Vergangenen Sonnabend habe das Strandbad um 16 Uhr für eine Stunde geschlossen. „Trotzdem haben einige Leidenswillige weiterhin draußen gewartet“, sagt er anerkennend.

Im Arnumer Freibad ist genügend Platz, um die Corona-Regeln einzuhalten. Quelle: Sarah Istrefaj

Und wie läuft es mit den Corona-Regeln? Wer das Strandbad oder das Arnumer Freibad betritt, der muss sich an der Kasse zunächst registrieren. Mit ihrer Unterschrift versichern die Besucher, die im Bad geltenden Corona-Regeln zu befolgen – also Abstand zu halten und im Arnumer Bad innerhalb des Gebäudes eine Maske zu tragen. Direkt überwacht wird dies nach Aussage des Geschäftsführers nicht. Es werde aber immer wieder in Durchsagen darauf hingewiesen. Dass sich jemand beschwere, weil sein Nachbar auf der Liegewiese zu nah mit seinem Handtuch heranrücke, sei sehr selten. „Das kann ich an einer Hand abzählen“, sagt Neumann. „Es verteilt sich auf der großen Fläche schon.“

Geringe Einnahmen wegen schlechten Wetters und Corona

Bei all dem derzeitigen Zustrom seien die Verluste allerdings nicht mehr einzuholen. Nicht nur die Corona-Krise bereitet den Bädern Probleme, auch das Wetter spielte im Frühjahr nicht mit. „Wir liegen jetzt bei der Hälfte der Einnahmen vom Vorjahr“, sagt Neumann. Natürlich wären jetzt ohne Corona mehr Badegäste möglich, in besten Zeiten seien dies etwa 1500 pro Tag. Doch auch dann seien die Verluste nicht mehr auszugleichen, sagt der Geschäftsführer. „Was weg ist, ist weg.“

