Konzerte zum Ausklang des Sommers haben auf dem Kampfelder Hof in Hemmingen-Hiddestorf schon eine lange Tradition. „Aber an so viele Zuschauer kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern“, freute sich Maria Jacobs vom veranstaltenden Verein Heuhüpfer.

Sogar einige leere Obst- und Gemüsekisten mussten kurz vor Beginn als Sitzgelegenheit aus dem Schuppen geholt werden, um allen der rund 150 Besucher einen Platz zu bieten. Die Zuhörer genossen das Programm und ein Gläschen Wein, zu dem kostenlos Brot mit verschiedenen Aufstreichen gereicht wurden.

Im vergangenen Jahr war Klassik des Schelberg-Trios Trumpf. Diesmal folgte ein Kontrastprogramm. Das hannoversche Trio mit dem eigenwilligen Namen „Martin, Dodo Leo und Martin“ bot auf dem Kampfelder Hof unter freiem Himmel und vollbehangenen Obstbäumen einen musikalischen Mix, der die Zuhörer bei angenehmen sommerlichen Temperaturen aufs Beste unterhielt.

Trio spielt sich in die Herzen der Besucher

Einen roten Faden gab es nicht beim musikalischen Querschnitt des Trios. Rock, Folk, Balladen, Soul, Jazz und Volksmusik. Sie spielten sich mit ihrer bunten Vielfalt von Instrumenten und einer Show voller Geschichten und Spontanitäten schnell in die Herzen der Besucher und sorgten für eine ausgelassene Stimmung. „Ihr seid unser vierter Mann“, lobten die Drei das amüsierte Publikum, zeigten aber auch immer wieder, dass sie selbst großen Spaß am eigenen Vortrag hatten.

Unter den Songs waren zahlreiche eigene Kompositionen, die textlich von Gott und der Welt („Just for a Moment – warum können nicht alle Menschen einmal gemeinsam glücklich und zufrieden sein?“) handelten, größtenteils in englischer, aber auch italienischer Sprache vorgetragen.

Hiddestorf war die erste Station der Band, die im September ihre fünfte Tournee startet. Diesmal durch den Süden der Republik. Wenn die drei Vollblutmusiker überall so gut ankommen wie auf dem Kampfelder Hof, kann die Tournee nur ein voller Erfolg werden.

