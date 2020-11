Hemmingen

Die Stadt Hemmingen bleibt bei ihrer Linie: In ihren größeren Kindergärten und Krippen ist die Früh- und Spätbetreuung eingeschränkt. Die Regelung gilt seit Montag, 2. November, in Arnum, Hiddestorf und Hemmingen-Westerfeld. Einige Eltern hatten dies kritisiert.

Bürgermeister Claus Schacht verwies auf Anfrage am Montag auf den krankheitsbedingten Personalmangel und auf den Schutz vor dem Coronavirus. In größeren Einrichtungen sollten die Gruppen in der Früh- und Spätbetreuung nicht gemischt werden. Zwar gebe es für diesen Weg, den die Stadt eingeschlagen hat, noch keine Anordnung des Gesundheitsamtes, doch Schacht sagte, er sei sicher, dass diese angesichts der Zahl steigender Infektionsfälle bald auch für die restlichen Kommunen in der Region Hannover komme.

Krisenstab beschließt Regelung für größere Kitas und Krippen

Der Krisenstab der Stadt – bestehend aus Bürgermeister, Fachbereichsleiter und Pressestelle – hatte die Regelung am Montag vor einer Woche beschlossen und daraufhin die Eltern informiert. Diese können ihre Kinder nun erst um 7.30 Uhr bringen und nicht schon um 7 Uhr und müssen sie bis spätestens 15.30 statt 16.30 Uhr abholen. Um die bisherige Regelung beizubehalten, bräuchte die Stadt unterschiedliches Personal für den Früh- und den Spätdienst. Dies gebe die derzeitige Zahl an Mitarbeitern, die zur Verfügung ständen, aber nicht her.

Zu Irritationen führte offenbar die Aussage von Volker Kolsch, Leiter des städtischen Familienservicebüros, in einem Bericht dieser Zeitung: „Das Personal ist da. Wir können binnen weniger Tage auch wieder in den Normalbetrieb gehen.“ Schacht erläuterte am Montag, dies beziehe sich auf die Corona-Vorschriften. Hinzu komme eine vergleichsweise hohe Zahl an Langzeiterkrankten.

Eltern müssen Kinderbetreuung anders organisieren

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gäben ihr Bestes, doch die Corona-Verdachtsfälle ziehen sich mittlerweile durch etliche Abteilungen. Einige Mitarbeiter seien deshalb im Homeoffice.

Zu den Eltern, die ihre Kinderbetreuung nun anders regeln müssen, sagte Schacht, er hoffe auf das Verständnis der jeweiligen Arbeitgeber. Alle sollten in einer Pandemie dazu beitragen, den öffentlichen Betrieb soweit aufrechtzuerhalten wie möglich. Die Stadt habe die Früh- und Spätbetreuung auch deshalb eingeschränkt, weil es erst in den Herbstferien im Hort in Hemmingen-Westerfeld einen Corona-Fall gab und 16 Kinder und sechs Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Der Hort musste mangels Personal geschlossen werden. Seit vergangenen Donnerstag dürfen die 22 Personen die Einrichtung wieder besuchen beziehungsweise dort arbeiten. „Für den Fall von Corona-Erkrankungen im gemischten Früh- oder Spätdienst sind deutlich mehr Quarantäne-Anordnungen zu erwarten als bei homogenen Gruppen.“

Corona-Reglung gilt nicht in kleinen Kindergärten

Für die kleinen Krippen und Kitas mit je einer Gruppe in Harkenbleck und Wilkenburg sowie in zwei einzelnen Gruppen in Räumen der Kirchengemeinde und des Seniorenheims in Hemmingen-Westerfeld ändere sich bei der Früh- und Spätbetreuung nichts. „Hier kommen keine Gruppenmischungen vor“, sagte Schacht.

Von Andreas Zimmer