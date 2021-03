Wilkenburg

Wie geht es weiter mit dem Römerlager in Wilkenburg? Fällt das größte römische Bodendenkmal in Niedersachsen dem Kiesabbau zum Opfer? Und welche Möglichkeiten gibt es, es zu erhalten? Dies war jetzt Thema bei einem Gespräch zwischen Vertretern der Römer-AG Leine und der SPD in Wilkenburg.

Friedrich-Wilhelm Wulf, Bezirksarchäologe beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, betonte: „Das Marschlager ist so bedeutend für die Archäologie und die Geschichtsforschung, dass es unbedingt erhalten werden muss.“ Es sei möglich, dass sich noch Heringe der Zelte in der Erde fänden, sagte Wulf. Er könne sich auch vorstellen, Teile des Römerlagers wieder herzurichten. Dies könnte dann nicht nur in Hemmingen, sondern in der gesamten Region den Tourismus fördern. Denn das Interesse an dem archäologischen Fund ist groß.

Stadt will Römisches Museum in Wilkenburg

„Bislang sind bereits Tausende Besucher hier gewesen“, berichtete die Historikerin Karola Hagemann von der Römer-AG Leine, die dort regelmäßig Führungen und Informationsveranstaltungen anbietet. Wegen der Corona-Pandemie sind diese zur Zeit jedoch eingestellt.

Ziel der Stadt sei es, dort ein Römisches Museum zu errichten, sagte Bürgermeister Claus Schacht (SPD). Zur Zeit habe er jedoch das Gefühl, die Stadt werde zwischen den Aussagen des Landes und der Region zerrieben. So argumentiert das Land, dass für eine Änderung des entsprechenden Raumordnungsprogramms, das den Kiesabbau auf der Fläche erlaubt, die Region Hannover zuständig sei. Diese wiederum erklärt, dass sie nach den Vorgaben im Landesraumordnungsprogramm handeln muss – und demnach hat zurzeit der Kiesabbau Vorrang.

Holcim möchte in Wilkenburg Kies abbauen

An dem Gespräch am Freitagnachmittag nahm auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch teil, ebenso Katja Schröder als Bürgermeister-Kandidatin in Hemmingen und Steffen Krach, der Regionspräsident werden möchte (beide SPD). „Es ist wichtig, alle Akteure an einen Tisch zu bringen“, sagte Krach. Das sah Miersch ebenso: „Alle Beteiligten müssen miteinander reden, um zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.“ Schröder sagte: „Ich werde mich für den Erhalt des Lagers einsetzen.“ Damit knüpft sie an den Beschluss der Hemminger Ratsfraktionen an, die sich einstimmig dafür ausgesprochen haben, dass das Lager dauerhaft als archäologisches Denkmal ausgewiesen und nicht für den Kiesabbau freigegeben wird.

Das rund 30 Hektar große Marschlager wurde 2015 entdeckt. Es ist eines der größten römischen Lager rechts des Rheins und bot Platz für rund 20.000 Legionäre. Nicht ausgeschlossen wird, dass unterhalb des Lagers auch Reste einer prähistorischen Siedlung sind. Die Firma Holcim hatte für das Areal bereits 2013 den Kiesabbau beantragt. Den Antrag hält das Unternehmen bis heute aufrecht.

Von Stephanie Zerm