Hemmingen

Rund 210 Biber leben mittlerweile in 60 Revieren in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim. Im Jahr 2019 waren es noch 47. Welche Sputen die steigende Population hinterlässt, zeigte die jüngste Gewässerschau in Hemmingen.

Bei Wilkenburg hat der Biber ganze Arbeit geleistet. Quelle: privat

Anzeige

Die jährliche öffentliche Begehung an Bächen und Flüssen, zu der der Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes 52 Mittlere Leine einlädt, fiel wegen der Corona-Pandemie sehr viel kleiner aus als üblich. Geschäftsführerin Melanie Salchow, die sonst mit Vertretern von Behörden, Wasser- und Bodenverbänden, Naturschutzbeauftragten und interessierten Bürgern unterwegs ist, wurde auf ihren insgesamt sieben Touren in Hemmingen, Pattensen und Laatzen nur von einem Vertreter der für die Pflege zuständigen regionalen Fachfirmen begleitet.

Bei Wilkenburg hat sich der Biber diesen Baum vorgenommen. Quelle: privat

Sie dokumentierte Bissspuren zum Beispiel südöstlich des Sees beim Campingplatz Arnum an beiden Ufern der Arnumer Landwehr, dort gibt es auch mindestens zwei Dämme. In Hemmingen und an einem Teilstück der Alten Leine verzeichnete Salchow etwa 15 Auffälligkeiten wie Spuren an Bäumen, die auf Biber zurückzuführen sind. Besonders betroffen ist der Bereich Alte Leine, deswegen kam dort Hanna Kastein dazu. Sie ist Geschäftsführerin der Ökologischen Schutzstation Mittlere Leine in Grasdorf. „Man geht von 3,4 Bibern pro Revier aus“, erläutert Kastein.

Entlang der Arnumer Landwehr finden sich zwischen Arnum und Harkenbleck an beiden Uferseiten Biss- und Nagespuren der Biber. Quelle: privat

Vom Koldinger Mühlgraben bis zum Alt-Laatzener Bereich südlich des Wiesendachhauses staue sich durch mehrere Biberdämme das Wasser. Wenn dadurch Felder überschwemmt werden, sind Landwirte betroffen. Salchow erläutert: „Wir stehen als Verband im Spannungsfeld verschiedenster Anforderungen und Akteure und verstehen uns daher vor allem als Vermittler.“

Von Torsten Lippelt