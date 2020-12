Hemmingen

Schnee, Weihnachtsbäume und Familie: Diese klassischen Elemente des Weihnachtsfests stehen auch für die heutige Jugend immer noch im Vordergrund. Das zeigen die 55 selbst gemalten Bilder, die Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 14 Jahren beim Malwettbewerb der Hemminger Jugendpflege eingereicht haben. Alle Bilder sind jetzt in der Fensterfront des Rathauses ausgestellt.

Hemminger Malwettbewerb: Jury wählt die besten Bilder aus

Die Kinder sollten zeigen, wie sie sich Weihnachten vorstellen und worauf sie sich besonders freuen, erläutert Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing. Für die Kinder war es eine Möglichkeit, die Corona-Zeit mit etwas Kreativität zu verkürzen. Gerwing sagte, sie freue sich, dass sich viele Hemminger Kinder und Jugendliche beteiligt haben. Eine Jury aus Bürgermeister Claus Schacht und Mitgliedern der Jugendpflege hat die sechs schönsten Bilder ausgewählt. Diese sechs Kinder sollen am Montag, 21. Dezember, Preise bekommen, die ihnen von Schacht vor dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz überreicht werden.

Bilder bleiben bis Anfang Januar im Rathaus hängen

Die Bilder sollen bis Anfang Januar 2021 in der Fensterfront hängen bleiben. „Dort ist das Infektionsrisiko verringert, und Interessierte können sich die Ausstellung ganz in Ruhe an der frischen Luft anschauen. Die Abstandsregeln müssen beachtet werden“, teilt die Jugendpflege mit.

Von Tobias Lehmann