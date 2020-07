Hemmingen-Westerfeld

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule soll einen Schulwald bekommen. Die Stadt Hemmingen will das Projekt gemeinsam mit den Lehrern und Schülern umsetzen. Dafür sind im diesjährigen Haushalt bereits 30.000 Euro eingeplant. Wegen des Coronavirus haben sich die Planungen allerdings etwas verzögert. Jetzt gibt die Stadtverwaltung auf Anfrage der Ratsfraktion der Bündnisgrünen jedoch erste Details bekannt. Der Wald soll auf einem rund 0,5 Hektar großen Grundstück zwischen dem Büntesee und der Brückstraße angelegt werden.

Das Grundstück gehört der Stadt bereits. Sollte es auch fachlicher Sicht zu klein sein, könnte es durch den Kauf benachbarter Flächen noch vergrößert werden. Dafür sind vorsorglich bereits 25.000 Euro der Gesamtkosten für das Projekt vorgesehen. Die restlichen 5000 Euro sollen für Pflanzarbeiten verwendet werden. Die Mitglieder der Lehrergruppe Teachers for Future haben bereits Kontakt mit der Stiftung Zukunft Wald aufgenommen. Die Stiftung fördert Schulwälder nicht nur finanziell, sondern steht auch beratend zur Seite. In Niedersachsen hat die Stiftung schon mehr als 60 Schulwälder gemeinsam mit den Schulen angelegt, darunter 2018 auch den Schulwald der KGS in der Nachbarkommune Pattensen.

Lehrer wollen den Schulwald gemeinsam mit der Stiftung Zukunft Wald planen

In einem ersten Schritt soll jetzt über die Eignung der Fläche mit der Stiftung Wald gesprochen werden. Anschließend werden die notwendigen Genehmigungsbehörden kontaktiert. Die Lehrer wollen dann gemeinsam mit der Stiftung das Konzept, die Planung und die Umsetzung gestalten.

Noch steht nicht fest, welche Bäume gepflanzt werden sollen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung eigne sich das Gebiet für den Aufforstungstyp Auwald oder Schwarzerlen-Eschenwald. Bei einer Größe von 0,5 Hektar könnten dort zwischen 1000 und 1500 Bäume gepflanzt werden. Für die Pflege des Grundstücks wird zunächst die Schule zuständig sein. Sollte sich der Wald mit großen Bäumen entwickeln, geht die Stadt davon aus, dass zusätzlich professionelle Pflege und auch regelmäßige Baumkontrollen notwendig werden.

Mit Schulwald können bis zu 16 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden

Die Bündnisgrüne-Ratsfraktion fragt zudem, wie viel CO2durch den Wald eingespart werden könnte. Hintergrund ist, dass der Rat für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hemmingen-Westerfeld die Massivbauweise einer Holzrahmenbauweise vorgezogen hat. Die Holzrahmenbauweise hätte eine Ersparnis von 16 Tonnen CO2 gegenüber der gewählten Variante ermöglicht. Die Ratsmehrheit stimmte dafür, diese Menge an Treibhausgasen an anderer Stelle zu kompensieren. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass für die Einsparung von 16 Tonnen CO2 etwa 1300 Bäume notwendig wären. Somit könnte der Schulwald für die Kompensation ausreichen.

Weiterhin weist die Stadt darauf hin, dass es auch verschiedene Organisationen gibt, die die Kompensation von CO2 anbieten. So kostet die Kompensation von 16 Tonnen Treibhausgasen bei der Umweltorganisation atmosfair zum Beispiel 370 Euro im Jahr und bei PrimaKlima 240 Euro im Jahr. Mit dem Geld fördern die Organisationen Klimaschutzprojekte. Die Kompensationszahlungen könnten aufgenommen werden, sobald die nötigen Haushaltsmittel dafür genehmigt sind.

Die Stadt spart bereits CO2 durch freiwillige Projekte wie die Installation von Solaranlagen auf den Dächern des Büntebads und des Rathauses ein. Die Solaranlage auf dem Rathaus soll seit der Inbetriebnahme im Juni 2019 bereits mehr als zehn Tonnen CO2 eingespart haben, teilt die Verwaltung mit.

Von Tobias Lehmann