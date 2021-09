Arnum

Unbekannte haben zwei Markisen eines Bistros in Arnum beschmiert. Auf der einen steht „Nazis raus“ in Großbuchstaben, auf der anderen – mit für diesen Bericht bereits korrigierten Rechtschreibfehlern – „Ausschank an gewaltbereite AfD-Sympathisanten“.

Die Polizei erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass es noch keine genauen Hinweise auf die Täter gebe. Den Schaden konnte sie nicht beziffern. Der oder die Täter haben die Markisen in der Nacht zu Donnerstag im Zeitraum von 2 bis 6 Uhr beschmiert. Sven Rathe, Inhaber des Bistros Struwwel an der Bockstraße, spricht von einem Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro und verweist auf die Videoüberwachung an seinem Bistro.

Schmierereien an Bistro-Markise: Anzeige erstattet

Mittlerweile seien die Schmierereien beseitigt. Der Bistrobetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen. Rathe hatte Anzeige erstattet und den Fall durch einen Post in sozialen Medien öffentlich gemacht. Seit neun Jahren betreibe er das Bistro, doch so etwas sei noch nie vorgekommen, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Warum sein Bistro das Ziel einer Straftat sei, könne er sich nicht erklären. Er bewirte Gäste und könne nicht jeden Einzelnen nicht nach seiner politischen Orientierung befragen.

Von Andreas Zimmer und Torsten Lippelt