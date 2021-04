Hemmingen

Es ist ein Trauerspiel: Seit mehr als einem Jahr stehen die Räume des bauhofs in Hemmingen-Westerfeld wegen Corona leer. Das Kulturzentrum ist zurzeit im harten Lockdown trotzdem präsent: digital mit der neuen Reihe Blaue Stunde, die auch ein Stück Künstlerförderung ist. Doch wann wird es wieder Liveauftritte in den Räumen an der Dorfstraße geben? Redakteur Andreas Zimmer hat sich via Zoom mit dem Vorsitzenden Klaus Grupe und Ingrid von Drathen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, unterhalten.

Warum sollte man die Blaue Stunde vom bauhof nicht verpassen?

Grupe: Es ist eine superentspannte und sehr kurzweilige Gesprächsreihe.

von Drathen: Die Teilnehmer machen es sich im Wohnzimmer gemütlich und freuen sich darauf, dass aus dem Nähkästchen geplaudert wird.

Grupe: Und manchmal sieht man sie kurz nicht, dann ist das Bier alle.

von Drathen: Der bauhof lebt von seiner persönlichen Atmosphäre. Vor Auftritten stehen die Besucher im Foyer oder auf dem Platz vor dem Kulturzentrum, und der Künstler geht mittendurch. Dadurch hat das Publikum einen sehr direkten Kontakt zu den Künstlern, so dass es durchaus auch zu unterhaltsamen Gesprächen vor oder nach den Veranstaltungen kommen kann. Diese Atmosphäre wollen wir auch virtuell schaffen.

Sitzen die Künstler auch im heimischen Wohnzimmer?

Grupe: Das kommt darauf an. Der Magier Alexander Merk hat aus seinem kleinen Zauberstudio gesendet.

von Drathen: Lucy van Kuhl hat an ihrem Klavier gespielt und die Teilnehmer dann noch auf ihre Dachterrasse mitgenommen. Sie wohnt an der Cote d‘Azur und wir alle konnten das Mittelmeer sehen.

Das sind ja exklusive Einblicke.

Grupe: Jeder Künstler bringt ein kleines Geschenk mit. Juliano Rossi zum Beispiel hat das noch unveröffentlichte Video eines Liedes von seinem neuen Album gezeigt. Bei den vier Abenden hatten wir insgesamt fast 70 Teilnehmer. Wir sind sehr zufrieden.

Juliano Rossi ist bei der Blauen Stunde des bauhofs zu Gast. Quelle: bauhof

Wo ist das Digitale nicht das richtige Medium bzw. wo sind durch die Technik Grenzen gesetzt?

Grupe: Es geht nichts über einen Liveauftritt im bauhof mit Aktion und Reaktion. Und bei musikalischen Darbietungen hapert es an der Klangqualität. Keiner möchte auch lange etwas hochladen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob zu einem Künstlergespräch, wenn es auf der Bühne sein würde, so viele Gäste kämen. Wir haben bisher zur Blauen Stunde mehr Anmeldungen als Plätze. Doch wir können nicht 50 Teilnehmer zulassen, da verliert man den Überblick und es gibt mehr Frust als Lust, weil man nicht zu Wort kommt. Und Sie müssen auch sehen, dass die Blaue Stunde eine Künstlerförderung ist.

Sie sind mit vielen Künstlern im Gespräch. Was empfindet die Branche in der Pandemie, wie ist Ihr Eindruck?

von Drathen: Viele Künstler haben Angst einfach vergessen zu werden. Da ist die Blaue Stunde eine schöne Möglichkeit, um im Gespräch und präsent zu bleiben. Das gilt übrigens auch für uns als bauhof, und natürlich möchten wir auch mit unserem Publikum im Gespräch bleiben.

Grupe: Man hört relativ wenig Klagen aus der Kunst- und Kulturszene, dabei waren sie es, die als Erste raus waren, und sie werden die Letzten sein, die wieder reinkommen dürfen. Es ist fast peinlich, wie wenig sich in einem Kulturland wie Deutschland um diese Berufsgruppe gekümmert wird.

Gab es in der Blauen Stunde technische Probleme?

Grupe: Nicht einen Abbruch. Und dass die ältere Generation nicht mit der modernen Technik zurechtkommt, stimmt auch nicht.

von Drathen: Der Vater von Lucy van Kuhl, der im Rheinland wohnt, war auch dabei und er ist 91 Jahre alt.

Erst Angst, dann Optimismus: Matthias Brodowy erzählt, wie er persönlich mit der Corona-Pandemie fertig wird. Quelle: Stephanie Zerm

Sie setzen die Reihe bis Juni fort. Die Tage werden länger. Bleibt es bei Sonntag, 18 Uhr?

Grupe: Ja, das ist eine gute Zeit. Normalerweise dauert die Blaue Stunde 60 Minuten plus Zugabe. Bei Matthias Brodowy sind es sogar zwei Stunden geworden. Zum ,Tatort’ in der ARD sind wir aber immer fertig.

Planen Sie denn für den Sommer wieder Open-Air-Veranstaltungen und wollen Sie wieder in größere Spielstätten wie Schulforen ausweichen?

Grupe: Der bauhof wird – je nach Corona-Lage - beim Programm im Hof des Schlosses Landestrost in Neustadt wieder dabei sein, und wir sehen uns nach weiteren Alternativbühnen um. Aber wir können kein Programm in dem Umfang bieten mit rund 40 Veranstaltungen im Jahr wie vor der Pandemie.

Das heißt, Sie brauchen Planungssicherheit von Bund und Land.

Grupe: Ja. Zurzeit wird jede Woche hin- und hergesprungen. Wir brauchen Signale so wie im vergangenen Sommer und Frühherbst. Da konnten wir über einen längeren Zeitraum Veranstaltungen mit Hygienekonzept anbieten. Künstler, Publikum und wir haben uns sicher gefühlt.

Wird es dieses Jahr wieder Liveauftritte im bauhof geben?

Grupe: Das weiß niemand, aber ich befürchte unter den gegebenen Umständen nicht.

Der bauhof-Vorstand (von links): Ulrich Beran, Rosemarie Richter, Gudrun Haase-Hegent, Ingrid von Drathen und Klaus Grupe. Quelle: bauhof Hemmingen

Das heißt, Sie sind fleißig am Umplanen, denn es sind schon Veranstaltungen von 2020 auf dieses Jahr verschoben worden.

Grupe: Diese legen wir jetzt auf 2022 um, womit das Jahr schon voll ist. Wir planen gerade 2023.

Werden Sie digitale Elemente auch in der Zeit nach der Pandemie nutzen, zum Beispiel ein digitales Künstlergespräch einen Abend vor dem Liveauftritt im bauhof?

Grupe: Das wäre eine Idee. Man könnte das auch als Appetitanreger einsetzen.

von Drathen: Das Schöne ist, dass wir dieses Format relativ schnell umsetzen können. Aber nochmal: Der bauhof ist auch ein Kommunikationszentrum. Hier trifft man sich, hier plauscht man miteinander. Diese ganz persönliche Atmosphäre, das geht nur analog.

Von Andreas Zimmer