Hemmingen

So viele Anmeldungen in der im März gestarteten Reihe Blaue Stunde hatte der bauhof noch nie. Mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei dem virtuellen Künstlergespräch dabei. Es gab eine Warteliste. Die A-cappella-Band „medlz“ war in der siebten Blauen Stunde des Hemminger Kulturzentrums zu Gast. Allerdings waren die Sängerinnen nur zu dritt. Nadja Benaissa hat die Band im Februar verlassen, um zu ihrer wiedervereinigten Band No Angels zurückzukehren. So standen nur Sabine Kaufmann, Silvana Mehnert und Nelly Palmowske für das Gespräch zur Verfügung.

Neue Sängerin kommt aus der Region Hannover

Sie gelten seit Jahren als eine der besten A-cappella-Gruppen Europas und waren auch schon mehrfach im bauhof zu Gast: Die „medlz“ aus Dresden haben jetzt ihre musikalische Geschichte erzählt. Kaufmann, Mehnert und Palmowske sind die einzigen drei noch verbliebenen Gründungsmitglieder der Band, die zu Beginn im Jahr 1999 sogar aus neun Sängerinnen bestand. Benaissa war seit 2019 dabei. Die drei Sängerinnen, die sich bereits in den achtziger Jahren im Philharmonischen Kinderchor Dresden kennengelernt haben, kündigten aber an, bereits eine neue Sängerin gefunden zu haben, die aus der Region Hannover kommen soll. Den Namen verrieten sie aber noch nicht.

Die neue Altistin begibt sich voraussichtlich auf eine spannende musikalische Reise. Denn die medlz sind allen Richtungen gegenüber aufgeschlossen. Gerne werden die Programme als Konzeptshows zusammengestellt und zu den jeweiligen Themen passende Musik gesucht. Dabei interpretieren die Sängerinnen auch mal Lieder von Rammstein, aus dem Harry-Potter-Universum oder auch „Das Boot“, die Melodie aus dem gleichnamigen Film. Diesen Song hörte der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe, als er die medlz bei einem Auftritt in Freiburg sah. Er lud sie sogleich in den Bauhof ein, wo sie 2013 das erste Mal auftraten.

Volkslied sorgt für Gänsehaut

Mittlerweile haben die Sängerinnen bei vielen Auftritten im Kulturzentrum bauhof auch in Hemmingen viele Fans gesammelt. Und die Band enttäuschte die Teilnehmer an dem virtuellen Format auch nicht und sang das ein oder andere Lied wie etwa „What a wonderful World“ und zum Abschluss ein tschechisches Volkslied, das laut bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen für Gänsehaut sorgte.

Von Tobias Lehmann