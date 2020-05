Hemmingen

Die Stadt Hemmingen teilt die Schwerpunkte für die Verkehrsüberwachung in der nächsten Woche mit. Die Radarpistole setzt sie am Montag, 25. Mai, in Arnum ein sowie am Dienstag, 26. Mai, in Wilkenburg und am Freitag, 29. Mai, in Harkenbleck.

Tempokontrollen in Hemmingen

Aus organisatorischen Gründen könne sich der Plan auch ändern. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass durch die Polizei jederzeit zusätzliche Messungen möglich sind.

Von Tobias Lehmann