Der Kontrast könnte nicht größer sein: Den historisch anmutenden Sesseln mit Biedermeiermuster stehen im Café Schneeweiß ab sofort rustikale hölzerne Weinregale und argentinische Flaggen gegenüber. Die Wände eines kleinen Separées zieren jetzt blau-weiße Fußballtrikots und Fotografien aus Lateinamerika. „Das Konzept ist ganz einfach: Empanadas und Vino“, sagt Eugenio Kobryniec, der vor einem großen Bilderrahmen sitzt, auf dem Buenos Aires zu sehen ist. Vor wenigen Tagen ist er mit seiner Bodega Argentina ins Café Schneeweiß eingezogen. Ab Dienstag, 15. Juni, will der Gastronom aus Hannover die Hemminger mit kulinarischen Genüssen und Kultur unterhalten.

Hemminger erwarten Hauspartys, Tangoabende und Gnocchi-Days

Kobryniec sprudelt vor Ideen. Bislang konnte der gebürtige Argentinier, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, an seinem Stand in der Markthalle in Hannover bereits einige Aktionen realisieren. An der Göttinger Landstraße in Hemmingen bietet sich ihm nun die Gelegenheit für mehr. Hauspartys, Tango- und Jazzabende, Ladies Night, Gnocchi-Days und private Feiern sind nur einige der Aktionen, die Kobryniec umsetzen möchte. „Wir wollen das alles mit einer gewissen Regelmäßigkeit einführen und hoffen, dass die Hemminger anbeißen“, sagt er lächelnd.

Neben einer wechselnden Tageskarte wird auch Wein zum Mitnehmen für zu Hause angeboten. Quelle: Sarah Istrefaj

Zum Anbeißen sind auch die Gerichte, die auf Speise- und Tageskarte stehen: Es gibt zwölf verschiedene Empanadas, mit Fleisch oder vegan, Pasta, Flammkuchen und natürlich Steaks. „Wir verwenden nur Premiumfleisch aus Argentinien“, sagt der Bodega-Betreiber, der in Hannover-Bemerode wohnt. Die argentinische Küche sei geprägt von europäischen Einflüssen. Dabei experimentiert Kobryniec auch gern. Seine neue Kreation ist die sogenannte Pizzanesa: ein Kalbsschnitzel mit Tomaten und Käse aus dem Ofen. In den Sommermonaten soll im Garten gegrillt werden. Zu seinen Speisen serviert er eine große Auswahl an Weinen. „150 verschiedene Etiketten haben wir hier – aus allen Regionen Argentiniens, von Nord bis Süd.“ Wer sich etwas mit nach Hause nehmen möchte, kann direkt vor Ort auch Flaschen kaufen, außerdem gibt es kleine Regale mit argentinischer Feinkost.

Kobryniec und Weber stammen aus Hotelgewerbe

Den Weg ins Schneeweiß fand der Vater einer Tochter über Betreiber Arthur Weber. Die beiden Männer verbindet eine 15-jährige Freundschaft. Beide stammen ursprünglich aus dem Hotelgewerbe, im Hotel Concord arbeiteten sie einst zusammen. Schon lange seien sie sich darüber einig gewesen, irgendwann einmal etwas gemeinsam in der Gastronomie machen zu wollen.

In der Ecke der Bodega Argentina hängen Erinnerungen an das lateinamerikanische Land. Quelle: Sarah Istrefaj

Ab Ende März 2019 hatte Kobryniec seine Bodega Argentina in der Markthalle in Hannover betrieben. „Bis Corona kam, lief es gut – dann mussten wir dicht machen“, sagt er. So ergab sich die Chance in Hemmingen: Weber räumte seinem alten Kollegen eine Ecke seines Cafés für dessen Bodega frei. Das gewohnte Angebot aus Frühstück und Kuchen ist nun um die argentinische Küche erweitert worden.

Gemeinsam wollen die zwei Gastronomen bald die Außenterrasse herausputzen. Tische sollen instandgesetzt, der Veranstaltungsraum hergerichtet und mittelfristig auch ein Wintergarten angebaut werden. „Damit wir bei schlechtem Wetter noch mehr im Außenbereich bewirten können“, erklärt Kobryniec. Über den neuen Standort seiner Bodega zeigt sich der Argentinier überaus erfreut. „Dies ist ein guter Platz, um uns zu entfalten“, sagt er und lacht, „die Location ist einfach super geil.“

Von Sarah Istrefaj