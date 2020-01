Hemmingen-Westerfeld

Beim Zünden eines Böllers hat sich ein Jugendlicher kurz nach Beginn des neuen Jahres in Hemmingen-Westerfeld am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer Platzwunde ins Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover.

Die Beamten des Kommissariates Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist, sowie ein Rettungswagen in der Neujahrsnacht wurden gegen 0.10 Uhr an den Köllnbrinkweg gerufen. Die Ermittlungen ergaben: „Der 14-Jährige hatte sich beim Zünden durch den Böller selbst verletzt“, teilte die Polizei mit.

Jahr für Jahr verletzten sich in der Silvesternacht Menschen schwer, weil sie wichtige Regeln beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern missachten. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales und Gesundheit warnte jetzt anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels vor den Gefahren. So dürfen Feuerwerkskörper nur im Freien und mit ausgestrecktem Arm angezündet werden. Danach gilt: schnell entfernen, nach dem Zünden ausreichend Sicherheitsabstand einhalten, auch zu Gebäuden, mit Feuerwerk niemals auf Menschen oder Tiere zielen und „Blindgänger“ nicht erneut zünden.

Von Andreas Zimmer