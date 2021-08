Hemmingen-Westerfeld

Nachdem am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine Brandmeldeanlage in einem Haus an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld ausgelöst hatte, rückte die Feuerwehr schnell an. 52 Kräfte aller sechs Ortsfeuerwehren waren mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute allerdings nach Aussage von Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth weder Rauch noch Feuer ausmachen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Brandmelder in einem Aufzugsschacht hatte Alarm geschlagen. Nach intensiver Begutachtung des Gebäudes war der Einsatz für die Feuerwehrleute nach 40 Minuten wieder beendet.

Von Mark Bode