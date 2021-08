Hemmingen

Großalarm für alle sechs Ortsfeuerwehren im Gewerbegebiet: Am Mittwoch gegen 22 Uhr sind sie zur Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld gerufen worden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Als die Feuerwehrleute in der ersten Etage waren, wo der Melder ausgelöst hatte, konnten sie jedoch nichts feststellen. Die genaue Ursache sei unklar. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und beendete den Einsatz nach rund 30 Minuten.

Feuerwehr ist im Gewerbegebiet im Einsatz

Vor der Unterkunft war ein großes Aufgebot: 57 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen, denn bei einer solchen Alarmlage werden immer alle Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet gerufen. So war es auch beim jüngsten Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft: Am Montag, 26. Juli, hatte ebenfalls die Meldeanlage ausgelöst, doch es kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Von Andreas Zimmer