Werden Hemmingens Gewerbegebiete dem Image einer familienfreundlichen Stadt im Grünen gerecht? Vor dem Hintergrund dieser Frage hat die Ratsfraktion der Bündnisgrünen mehrere Anfragen an die Stadtverwaltung gestellt. So wollte die Fraktionsvorsitzende Ulrike Roth unter anderem wissen, ob die Begrünung der Fassaden im Gewerbegebiet Toter Kamp/Heisterkamp nördlich der Weetzener Landstraße den Vorgaben des dort geltenden Bebauungsplans entspricht. Denn in dem 1998 ausgewiesenen Bebauungsplan, der auf der Seite www.stadthemmingen.de öffentlich einsehbar ist, sei als Ausgleich für die hohe Versiegelung eine Begrünung der Fassaden vorgesehen.

Alle vier Meter eine Kletterpflanze

Das sieht die Verwaltung jedoch etwas anders. Der betreffende Passus, auf den sich die Grünen beziehen, weist konkret aus, dass an Fassaden, die auf einer Länge von mehr als vier Metern keine Fenster-, Tor- oder Türöffnungen haben, alle vier Meter „mindestens eine Kletterpflanze“ zu sehen sein muss. Jedoch wird als Alternative eine „anderweitige bauliche Gliederung“ genannt. Daraus sei ersichtlich, dass es damals offenbar nicht um einen grünen Ausgleich für die hohe Versiegelung ging, sondern um rein gestalterische Aspekte. Somit könne auch kein Eigentümer in dem Gebiet zu einer Bepflanzung der Fassaden gezwungen werden. Bisher habe weder die Stadt Hemmingen noch die Region Hannover als zuständige Bauaufsicht Verstöße in dem Gebiet geahndet.

Verwaltung meldet Verstöße der Bauaufsicht

Mitarbeiter der Verwaltung haben sich das Gebiet aufgrund des Antrags der Bündnisgrünen dennoch einmal konkret angesehen. Dabei seien „bei wenigen Fassaden eindeutige Verstöße“ festgestellt worden. Die meisten Gebäude weisen „eine wie auch immer geartete bauliche Gliederung“ auf. Zudem seien auch viele Grundstücke eingegrünt, und auch die dort stehenden Bäume sollen für eine optische Unterbrechung der dort stehenden Fassaden sorgen. Die Verstöße gegen den Bebauungsplan hat die Stadt jetzt der Bauaufsicht der Region Hannover gemeldet. Ulrike Roth ist damit zufrieden. „Die vertikalen Gestaltungselemente erschließen sich mir nicht alle, aber insgesamt ist die Antwort nachvollziehbar“, teilt sie mit.

