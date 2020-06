Hemmingen-Westerfeld

Britta Hoge aus Hemmingen künstlerisch einzuordnen, fällt nicht leicht. Dazu ist die erfahrene Tanzpädagogin, Choreografin und Darstellende Künstlerin – unter anderem mit dem Tanztheater im Hof – zu breit aufgestellt. Und doch zieht sich ein roter Faden durch ihre Vita: Was immer auch in ihrem Leben geschieht – es findet bei ihr seinen sensiblen künstlerischen Ausdruck. Denn bei der in Benefeld in der Lüneburger Heide geborenen Künstlerin war bereits im 19. Lebensjahr Epilepsie diagnostiziert worden.

„Als sich die Krankheit vor 20 Jahren verstärkte und auch psychische Auswirkungen hatte, habe ich von selbst angefangen, mir erst einmal alles von der Seele zu schreiben“, erzählt sie im Rückblick. Inspiriert wurde sie von eigenen Erlebnissen, die sie berührt hatten. Nach Jahren der Zurückgezogenheit und durch die Unterstützung ihres Ehemanns Manuel führte ihr Weg dann wieder ganz langsam zurück ins normalere Leben. Nach und nach entstanden so Geschichten, Gedichte, Erzählungen – und Britta Hoge beschloss, langsam immer mehr in Richtung Schriftstellerei zu gehen. „Ich tanze und bewege mich noch immer sehr viel. Aber wie bei jedem Menschen werden viele Dinge im Bewegungsbereich langsam schwieriger“, sagt die 61-Jährige schmunzelnd.

Anzeige

Britta Hoge lernte ihren Mann Manuel beim Kleinen Fest im Großen Garten kennen

Bis zu ihrem 50. Lebensjahr hatte sie zuvor vor allem im Bereich Bühne und Tanzpädagogik gearbeitet. Dabei waren ihre Eltern ganz und gar nicht künstlerisch geprägt. Das hatte zur Folge, dass Hoge nach der Schule zunächst als Sport- und Gymnastiklehrerin gearbeitet hat. Über Tanzpädagogik und ein Tanztheaterensemble führte sie der Weg dabei auch zum Auftritt beim Kleinen Fest im Großen Garten. „Dabei habe ich meinen Mann kennengelernt und bin hier hängengeblieben“, sagt sie lachend.

Weitere HAZ+ Artikel

Mit ihm begründete sie das über Jahre in Hannover gefragte Tanztheater im Hof. Privat zog es das Paar nach Hemmingen. „Ich wollte, dass meine Tochter Milena auch Natur erlebt – wie ich in meiner eigenen Kindheit. Hier ist die Natur so nah, und man ist doch nicht ganz weg von der Stadt“, sagt Hoge.

Da sie selbst aus einem Dorf stammt, könne sie vieles hier im Verhalten der Menschen ganz gut verstehen, ergänzt sie. Daher engagiert sich die Künstlerin auch seit drei Jahren im Vorstand des DRK-Ortsvereins. Unter dessen Dach trifft sich auch eine von ihr vor einem Jahr gegründete Epilepsie-Selbsthilfegruppe. „Sie soll nicht primär zur Beruhigung und Ablenkung dienen. Sondern jeder darf aktiv dabei sein, um Mittel und Wege zu finden, damit langfristig auf Hilfe von außen verzichtet werden kann“, erläutert sie das Konzept. Es sei sehr wichtig, sich nicht wegen der Krankheit in eine Außenseiterrolle zu begeben oder drängen zu lassen. „Das sollte ein Grundprinzip im Umgang damit sein“, formuliert sie ihr Credo dazu.

Hemminger Künstlerin legt sich nicht auf einen Stil fest

Beim Schreiben legt sich die sensible Hemmingerin weder auf einen Stil noch auf eine bestimmte Ästhetik fest. Die Texte sind provokativ, nicht immer leicht, oft sehr gefühlvoll und sollen – wie ihre Tanztheaterproduktionen – zu eigenen Assoziationen einladen. Dazu gehören ihre im Selbstverlag erschienenen und bestellbaren Werke, wie das neue Buch „Oma hatte recht – Sehnsucht nach vergangenem… vergangen“, mit kurzen Geschichten und Gedichten. Aber auch „Spieglein, Spieglein ...?“, „Auf einmal war es wieder Leben“ und „Federlos und vogelfrei“.

Kontakte zu anderen Autoren in Hemmingen und Umgebung würde sie gern sehen, sagt Hoge. Sie selbst liest unter anderem gern Werke von Marie Luise Kaschnitz, Marlen Haushofer, Moritz Rinke, Franz Kafka, Bertolt Brecht und Joachim Ringelnatz. Passend dazu plant sie für den Herbst mit einer Jazzgitarristin ein neues Programm für Lieder und Texte von Bertolt Brecht und Wolf Biermann.

Wer mehr Einblicke in das künstlerische Wirken von Britta Hoge, ihrem Mann Manuel und das ihrer preisgekrönten, Harfe spielenden Tochter Milena gewinnen möchte, hat dazu bis Ende August bei der „Klang des Sommers“-Konzertreihe (www.brima-m-u-t.de) auf der kleinen Gartenbühne der Familie, Weidenkamp 5, die Gelegenheit. Beginn der auf Spendenbasis laufenden Veranstaltungen ist immer um 18 Uhr. Die Plätze sind allerdings beschränkt. Kartenvorbestellungen sind deshalb unter Telefon (0511) 7608313 sowie per E-Mail an brittahoge.mute@gmail.com empfehlenswert.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt