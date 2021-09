Hemmingen

Die Behindertensportgemeinschaft (BSG) Hemmingen hat die Corona-Krise bisher gut überstanden. 24 der zurzeit 107 Mitglieder des Vereins für Reha- und Gesundheitssport kamen zur Jahresversammlung in den Lehrsaal der KGS in Hemmingen-Westerfeld. „Das ist eine Superzahl für unseren Verein, noch dazu in Pandemiezeiten“, sagte der Vorsitzende Arnold Brönner. Wegen Corona war die Hauptversammlung später als sonst abgehalten worden.

„Wir sind glimpflich durch die Corona-Zeit gekommen“, sagte Brönner. Es sei zwar lange alles an Veranstaltungen und Kursen ausgefallen, aber das habe keinen Einfluss auf den Mitgliederstand gehabt. Die an einer Hand abzählbaren Ein- und Austritte hätten sich wie sonst auch eher an der Jahresmitte – da wird der Jahresbeitrag fällig – oder aber am Jahresende orientiert. „Wegen der Corona-Pause gab es keine Austritte. Danke, dass ihr die sportliche Durststrecke ausgehalten habt“, sagte Brönner.

BSG feiert 2022 ein Jubiläum

Dazu beigetragen haben seiner Meinung nach auch die auf der Vereinshomepage angebotenen Gymnastikprogramme und -videos. Diese sind im Monatsschnitt rund 300-mal angeklickt worden. Die Abschlussfeiern der Reha-Gruppen für Herz und Wirbelsäule hätten bei einem kleinen Umtrunk im Sommer dann erstmals wieder persönlich die Möglichkeit geboten, sich untereinander auszutauschen.

Das wäre vor Monaten noch nicht möglich gewesen: Die Mitglieder treffen sich im KGS-Lehrsaal zur Jahresversammlung. Quelle: Torsten Lippelt

2022 kann der Verein ein Jubiläum feiern: Dann besteht er seit 50 Jahren. Zunächst stehen zum Jahresende aber die Sparten-Weihnachtsfeiern im Kalender und wieder wie früher im Februar oder März 2022 die Jahreshauptversammlung.

Brönner ist seit 26 Jahren Vorsitzender

Weitere Themen der Versammlung waren:

Wahlen: Arnold Brönner wurde als 1. Vorsitzender einstimmig für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. „Ich nehme die Wahl an. Aber ich bin jetzt 77 Jahre alt und seit 26 Jahren schon Vorsitzender“, mahnte er. Man müsse nun verstärkt auf Nachfolgersuche gehen. Gleiches gilt für die ebenso einstimmig wiedergewählte Kassenwartin Ute Sauer (81). Auch der am Tag der Versammlung verhinderte Sportwart Friedel Warnemann wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Ehrungen: Für 25 Jahre fördernde oder aktive Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit mit Urkunde und Silbernadel drei Mitglieder geehrt: Sigrid Helm, Dieter Klaus und Hans Schneider. Für zehn aktive Jahre im Verein wurden Klaus-Werner Bube, Rüdiger Kaminski, Heidemarie Steltmann, Klaus Werner und Friedrich Wolter ausgezeichnet.

Aktive: Brönner listete die – zum Teil auch mehrfache – Beteiligung der Aktiven in den Sparten Herzsport (47), Wassergymnastik/Schwimmen (31), Rücken/Wirbelsäule (21) und Kegeln (6) auf. Neben 13 Sitzballern und Boßlern gehören auch 12 Fördermitglieder dazu. Außerdem betreiben 15 Nichtmitglieder über ausgestellte Verordnungen ihrer Krankenkassen mit dem Verein Reha- und Gesundheitssport.

Von Torsten Lippelt