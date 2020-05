Devese/Hemmingen-Westerfeld

An der Brücke Deveser Straße über die B-3-Ortsumgehung Hemmingen gibt es technische Probleme. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie eine Baufirma streiten sich, wer für bestimmte Kosten aufkommt. Das bestätigte die Landesbehörde auf Anfrage dieser Zeitung.

„Die Leistungen wurden nicht vertragsgemäß erbracht“, sagte Ulrich Schmidt-Kania. Er ist Mitarbeiter der Behörde im Geschäftsbereich Hannover. Konkret handele es sich um Konstruktionselemente im Übergang von der Brücke zur Fahrbahn. „So, wie sie jetzt eingebaut sind, ist es nicht konform. Die Firma sieht das ein, sagt aber, der Lieferant hätte den Fehler begangen“, sagt Schmidt-Kania. Er betonte, die Behörde wolle eine „juristische Lösung“ vermeiden. Mittlerweile gebe es zwar eine „grundsätzlich konzeptionelle Einigung“, und die Firma solle einen Zeitplan vorlegen, wann sie welche Arbeiten erledigt. Bis zur Freigabe der Brücke dauere es aber noch Monate.

Wer kommt für die Kosten auf?

Die Baufirma in der Nähe von Lüneburg teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, die Elemente befinden sich an beiden Seiten der Brücke. Ersatzelemente seien bereits nachbestellt worden. Wer für die Kosten aufkomme, sei „noch nicht abschließend geklärt“, hieß es.

Eigentlich sollte die Brücke mit rund 80 Metern Spannweite schon im August 2019 freigegeben werden. Eine Teilfreigabe der Brücke für Fußgänger und Radfahrer lehnt die Behörde ab. Schmidt-Kania verwies im Gespräch mit dieser Zeitung auf einschlägige Erfahrungen der Behörde mit Provisorien in dem Bereich im Jahr 2018. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro.

Die Brücke Deveser Straße von Deveser Gebiet aus gesehen. Quelle: Torsten Lippelt

Die Kreisstraße 225 zwischen Devese und Hemmingen-Westerfeld in Richtung Rathaus wurde im April 2018 komplett gesperrt und danach ein provisorischer Geh- und Radweg angelegt. Doch auch dieser musste zeitweilig gesperrt werden, weil der verlegte Schotter zu locker war und die Reifen von Fahrrädern mehrere Zentimeter tief versackten.

Die Baufirma besserte den Weg anschließend aus. Doch sowohl die Ratsfraktion der Grünen, wie auch die Stadtverwaltung war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ein Fachbereichsleiter der Landesbehörde entgegnete damals: „Es dürfen an ein solches Provisorium nicht unbedingt dieselben Ansprüche wie an einen echten Radweg gestellt werden.“

Deveser Straße wird zum Wirtschaftsweg

Bürgermeister Claus Schacht drängt zurzeit das Land um eine zügige Freigabe der Brücken über die B-3-neu in Höhe der Bockstraße und am Pattenser Feldweg sowie um die Fertigstellung der Brücke Deveser Straße. „Das sind wichtige Knotenpunkte für den Radverkehr, die zurzeit nicht genutzt werden können“, sagte Schacht. Deveser meldeten sich in der Redaktion und kritisierten, dass Fußgänger, Radfahrer und Busfahrgäste länger Umwege in Kauf nehmen müssten als geplant. Die Sperrung der Kreisstraße wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. So fahren die Linien 360 und 366 anders.

Schon von Anfang an erwies sich das Thema Deveser Straße als problematisch. So wurde der Termin für die Sperrung der Straße mehrfach verschoben, weil es zwischen Stadt und Land unterschiedliche Ansichten über die Busführung gab. Die Stadt forderte eine Busspur an der Baustelle vorbei. Das Land hielt diese Option für zu kostspielig.

Nach der Freigabe der B-3-Ortsumgehung, voraussichtlich im Herbst 2020, wird die Deveser Straße nicht mehr wie früher befahrbar sein – sie wird zum Wirtschaftsweg. Nur Linienbusse, Radfahrer und Fußgänger dürfen sie dann nutzen.

Blick von der Brücke Deveser Straße auf die B-3-Ortsumgehung. Quelle: Torsten Lippelt

Von Andreas Zimmer