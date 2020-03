Hemmingen

Hemminger müssen wegen der Einschränkungen durch den Coronavirus nicht auf ihren Lesestoff verzichten. Das Büchereiteam rund um den Leiter Marc Heinecke hat sich jetzt ein Angebot überlegt, wie Bürger kontaktlos Bücher ausleihen können. In Einzelfällen soll sogar eine Lieferung nach Hause möglich sein. „Wir freuen uns, dass wir unseren Nutzern in dieser Zeit Medien zum Selbststudium und zum Vergnügen zugänglich machen können. Gerade jetzt werden sie dringend gebraucht“, sagt Heinecke.

Bücherei vereinbart individuelle Termine

Die Kunden können ab sofort Bücher, Gesellschaftsspiele oder Filme per Anruf oder Mail bestellen. Das Angebot der Bücherei kann auf der Seite www. stadtbücherei-hemmingen.de eingesehen werden. Die Ausgabe und Rückgabe der Medien erfolgt in der Bücherei am Rathausplatz. Zuvor wird ein individueller Termin vereinbart, an dem die Kunden an der Hintertür der Bibliothek ihre Medien abholen und abgeben können.

Termine können montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 9 und 18 Uhr telefonisch unter (05 11) 4 10 32 80 oder per E-Mail an buecherei@stadthemmingen.de ausgemacht werden. Die Medien sind bei der Ausgabe bereits im System verbucht. Die Leihfristen können wie gewohnt telefonisch oder per Mail verlängert werden. Die Bibliothek bleibt weiterhin geschlossen. Veranstaltungen wie Lesungen oder das Bilderbuchkino können noch nicht wieder angeboten werden.

Stadt stellt sich in vielen Bereichen neu auf

Bürgermeister Claus Schacht teilt mit, dass das die Stadt sich jetzt in vielen Bereichen neu aufstellen wird, um die sozialen Einschränkungen zu überbrücken. „Der überwiegende Teil der Bürger hält sich an das Kontaktverbot. Jetzt geht es darum, die Menschen in ihrer Disziplin zu unterstützen und ihnen ausreichend Beschäftigung zu ermöglichen“, sagt Schacht.

